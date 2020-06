Ficót piszkálják a kastély miatt a korrupcióellenes civilek

Az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány (Nadácia Zastavme korupciu) beadványt intézett a parlament összeférhetetlenségi bizottságához.

Robert Fico (Fotó: TASR)

A beadványukkal azt szeretnék elérni, hogy a bizottság vizsgálja meg, nem számít-e jogosulatlan ajándéknak Fico Vinosady-i kastélyban történt rehabilitációja.

Robert Ficót, a Smer elnökét a Plus 7 dní újságírói csípték el, amint a Bazinhoz közeli luxuskastélyban éjszakázott, és felmerült az is, hogy ott él. Az ingatlan a Plus sedem dní portál szerint egy offshore cég tulajdona, amely Miroslav Výboh és Juraj Široký vállalkozókhoz köthető.

Fico később cáfolta és ostobaságnak nevezte, hogy ott élne, és közölte, hogy barátai javaslatára ment oda pihenni. „Mivel minden zárva van, kaptam egy ajánlatot, hogy használhatom ennek az intézménynek a rehabilitációs részlegét. Néhányszor éltem is a lehetőséggel, és továbbra is élni fogok” - fogalmazott múlt szerdán a parlamentben.

A korrupcióellenes civilek szerint viszont az általa elmondottakból nem derül ki, hogy miként térítette az ott töltött időt. "A kastély rehabilitációs részlegének kihasználása pedig így ajándéknak tűnik, amint Robert Fico jogosulatlanul vehetett igénybe. Az alkotmánytörvény szerint, mely a közérdek védelméről szól a köztisztviselői funkció ellenátása során a köztisztviselő nem fogadhat el ajándékokat, nem utalhat arra, hogy ajándékot nyújtsanak vagy egyéb előnyökre tegyen szert a köztisztviselői funkciójából adódóan" - áll az alapítvány közleményében.

Ugyancsak beadványt intéztek Ľudovít Goga, a Sme rodina képviselője, Boris Kollár testvére ügyében, akinek a vagyonnyilatkozatából hiányzik egy általa birtokolt osztrák cég. Goga állítása szerin telfeledkezett a cégről, a bécsi bíróságon viszont szerepel azzal kapcsolatban egy irat az ő aláírásával 2020 januárjából.

(Denník N)