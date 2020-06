Péntektől újra kinyithatnak a mozik Kaliforniában, ám legalább az első két hétben szigorú távolságtartási előírások szerint kell működniük - derült ki a Kalifornia állam által hétfőn kiadott ágazati útmutatóból.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az Egyesült Államokban március 20. óta vannak zárva a filmszínházak a koronavírus-járvány miatt.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatala és a közegészségügyi minisztérium közös döntése nyomán az újranyitás elején a moziknak 25 százalékra, vagy vetítőtermenként nem több mint 100 emberre kell korlátozniuk a kapacitásukat.etítőtermenként nem több mint 100 emberre kell korlátozniuk a kapacitásukat.

A The Hollywood Reporter című filmes portál értesülései szerint azonban, ha minden jól megy, akkor ez a szabály nagyjából két hét elteltével enyhülhet.

A pénteki újranyitás azt jelenti, hogy Christopher Nolan új filmje, a Tenet premierjét talán sikerül megtartani július 17-én, ahogy azt a Warner Bros. filmstúdió eredetileg tervezte.

Több másik hollywoodi produkció, köztük a Russell Crowe főszereplésével készült Unhinged című thriller, a Mulan című kalandfilm és a Wonder Woman 1984 című fantasy bemutatóját is nyárra tűzték ki.űA kapacitáscsökkentés mellett Kalifornia állam több egyéb ajánlást is megfogalmazott a filmszínházak számára, többek között a maszkviselésről, az eldobható vagy mosható üléshuzatok alkalmazásáról és a mosdóhasználatról.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a New York-i mozik mikor kapnak engedélyt az újranyitásra.

