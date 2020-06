200 millió euróval járul hozzá az állam a karantén miatt bezárt vendéglők, kávézók és mozik bérleti díjához

Hamarosan állami támogatást kaphatnak a járvány miatt bezárt vendéglők, kávézók és egyéb szolgáltatások üzemeltetői, a parlament kedden jóváhagyta a bérleti díjak dotációját lehetővé tévő jogszabályt. A bérleti díjat azonban a bérbeadónak is csökkentenie kell. Ezzel újabb 200 millió euró állami támogatás érkezhet a járvány okozta gazdasági válság hatásainak enyhítésére.

Fotó: Paraméter

Ha a bérbeadó elengedi a bérleti díj egy részét, akkor az állam ugyanannyival hozzájárul, vagyis komoly segítséget kaphat az a bérlő, akit a karanténintézkedések arra kényszerítettek, hogy bezárja üzlethelyiségét. Az elmúlt hónapokban sok szolgáltató kényszerült bezárni, miközben a bérelt helyiségek bérleti díját fizetniük kellett. A kedden elfogadott törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a gazdasági minisztérium támogassa ezeket a vállalkozókat, Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter szerint erre 200 millió eurót tettek félre. „Ez az összeg nem fix, csak a nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján készített előrejelzés” - tájékoztatott a törvényt előterjesztő gazdasági minisztérium. Az állami támogatás nagysága megegyezik a bérbeadó által a bérlőnek nyújtott kedvezménnyel.

Ha 20 százalékot enged a bérbeadó, az állam is hozzátesz ennyit

A támogatás egyébként nem hozzájárulás, hanem dotáció, vagyis nem jár automatikusan.

„A bérbeadónak kell kérvényeznie, a bérlő nevében, viszont a saját számlájára – tájékoztat a minisztérium. –

Az anyagi segítség címzettje tehát a bérlő. A bérleti díj összege a bérlő számára csökken azzal a kedvezménnyel, amit a bérbeadóval kötött megállapodás tartalmaz, és egyben azzal az összeggel, amit támogatásként a bérbeadó megkap a számlájára.” Ha tehát 20 százalék kedvezményt ad a bérbeadó, akkor az állam ennek megfelelő összeget utal át a számlájára.

A támogatást kérhetik azok is, akiknek az üzletét az iskolabezárás miatt kellett bezárniuk, tehát például az iskolakonyhát üzemeltető cégek is. Kérhető állami támogatás külső terület, például parkoló bérleti díjára is.

A támogatás maximális összege a bérleti díj 50 százaléka lehet, és a bérleti díjba nem lehet beszámítani a használattal összefüggő egyéb költségeket, például a villanyáram vagy a földgáz árát. Ha a bérleti díj függ az adott vállalkozás forgalmától, akkor a bérleti díjnak a forgalomtól részét nem lehet beszámítani a támogatásba. Ha a bérleti díj tartalmazza az egyéb, a bérlettel összefüggő szolgáltatások árát is, akkor a bérleti díj 5%-át átalányban leszámítják erre. A bérlő köteles kifizetni a bérlettel összefüggő egyéb költségeket, ha ilyenek külön szerepelnek a bérleti szerződésben.

A támogatás feltétele az is, hogy

a bérleti díjat a következő 48 hónapban nem lehet emelni, hacsak az emelést maga a bérleti szerződés nem tartalmazza.

Ezt is csak abban az esetben, ha az emelés még február 1-je előtt került bele a szerződésbe. A 48 hónap az az időszak, ami alatt a bérlőnek – részletekben – ki kell fizetnie a bérleti díj megmaradó részét is. A támogatás megítélésekor a szerződés március 12-e utáni módosítását nem veszik figyelembe.

Civilek is kérhetik

A parlamenti tárgyalás során csak egy ponton módosult a törvény:

a képviselők lehetővé tették, hogy a vállalkozások mellett más jogi személyek, például polgári társulások vagy nonprofit szervezetek is igényelhetik.

Sok esetben ugyanis a színházakat vagy mozikat, de gyakran kávéházakat is működtetnek nem gazdasági célból alapított jogi személyek.

Állami ingatlanban nullára csökken a bérleti díj

Külön szerepel a törvényben az állami tulajdonban lévő bérlemény támogatása, ahol gyakorlatilag nem kell majd bérleti díjat fizetni.

„A dotáció összegét ebben az esetben a törvény határozza meg a bérleti díj 50 százalékában, miközben a bérleti díjat ugyancsak a törvény csökkenti 50%-kal” - tájékoztatott a szaktárca.

Ez nem vonatkozik az önkormányzatok tulajdonában lévő bérleményekre, ebben az esetben az önkormányzat határozhatja meg, hogy mennyit enged el a bérleti díjból.

A törvény a kihirdetése napján lép életbe, viszont a támogatást valószínűleg csak egy későbbi időponttól lehet kérvényezni, a támogatási sémát ugyanis még jóvá kell hagyni az Európai Bizottságnak. Ha csak június 15. után hagyja jóvá - márpedig erre nagy az esély -, akkor legkorábban nyáron lehet igényelni a támogatást, de természetesen visszamenőleg, március 13-tól a korlátozott működés teljes idejére. Csak elektronikusan lehet majd igényelni, a gazdasági minisztérium már készíti a szükséges applikációt.

- lpj -