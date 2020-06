Hetényen nagyot változott a focifilozófia: a hazaiakra építenek

Hosszúra nyúlt a koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerszünet, állítják az alacsonyabb osztályú bajnokságokban érdekelt csapatok tisztségviselői, játékosai és szurkolói. A szigorítások megszűnését, a tilalmak feloldását követően az úgynevezett kiscsapatok labdarúgói is birtokukba vették a játékteret, elkezdődtek az edzések, már edzőmérkőzéseket is játszottak az alakulatok.

A hetényiek (zöld-fehér szerelésben) vasárnap Dunamocson léptek pályára (Facebook)

Így volt ez a komáromi területi bajnokság VI. ligájában érdekelt hetényiek esetében is, akik vasárnap az azonos bajnoki mezőnyben szereplő Dunamocs otthonában léptek pályára.

„A kényszerpihenő időszakában sem tétlenkedtünk. A klubházban rendeztük a dicsőségfalat, fényesítettük a korábbi években, évtizedekben begyűjtött trófeákat. Legutóbb szombaton a játékteret szegélyező korlátokat festettük.

A pályát szegélyező korlátot festik a hetényi focisták

A munka után a fiúknak ízletes gulyással kedveskedtünk. Másnap pedig előkészületi meccset játszottunk a dunamocsiak otthonában. A párharcot ellenfelünk nyerte 3:1 arányban, de ezúttal nem is annyira az eredményen, sokkal inkább a játékon volt a hangsúly. A tervek szerint a területi bajnokság, ha minden jól alakul, akkor a mi régiónkban két hónap múlva, augusztus 9-én rajtol el. Addig a Lucza Zoltán edző által irányított keretünk tagjai edzésekkel, előkészületi párharcokkal készülnek fel az új idény megmérettetéseire. Továbbra is az élmezőnyben igyekszünk megvetni a lábunkat” – nyilatkozta a Paraméternek a jelenlegi állapotokról Svarba Ferenc, a hetényi futballklub elnöke.

Tegyük hozzá: amikor a bajnokságot az illetékesek lefújták, a hetényiek 42 ponttal a tabella 2. lépcsőfokán tanyáztak. Feljutási ambícióik azonban nincsnek. A hetényiek egyébként a 2018/2019-es bajnoki évfolyamban a nyugat-szlovákiai V. liga Keleti csoportjában a 10. helyen zártak. Tavaly nyáron azonban úgy döntöttek, hogy visszalépnek, s a területi bajnokságban folytatják szereplésüket.

„Váltottunk, egyben megváltozott a focifilozófiánk. Okulva a tapasztalatokból nem láttuk értelmét, hogy feneketlen kútba hajigáljuk az anyagiakat. Eltökéltük, nem fogunk horribilis összegeket fizetni a légiósoknak. Játékukból, hozzáállásukból hiányzott a szív, a kötődés. Helyettük inkább a hazaiakra, elsősorban a fiatalokra építünk. Többen azok közül is visszatértek hozzánk, akik környékbeli kluboknál játszottak, vagy korábban szögre akasztották a focicipőt. Ugyancsak visszatért hozzánk Búcsról Lucza Zoltán, szakmai irányításával versenyképes tizennyolc fős keretünk formálódott. Ami még ennél is fontosabb, kialakult, összekovácsolódott a kollektíva. A srácok a találkozók befejezése után is a pályán maradnak. Kivesézzük a meccset, beszélgetünk, gulyást kanalaznak, sört kortyolgatnak. Szerintem ez a járható út, ilyen a vidéki labdarúgás jövőképe. Egyébként az önkormányzati támogatásból fedezzük a kiadásokat, olykor kisebb támogatóink is adakoznak. Büszkék vagyunk a felújított sporttelepünkre, öltözőinkre” – fűzte tovább a gondolatsort a tisztségviselő.

Rákérdeztünk, kik lesznek a folytatásban a hetényiek edzőpartnerei? „Június 20-án a csúziakat, egy héttel később a kamocsaiakat fogadjuk. Július 4-én a búcsiakkal mérjük össze a tudásunkat, majd a keszegfalusiakat látjuk vendégül. Következő ellenfelünk Csallóközaranyos (július 18.), ezt követően a keszegfalusiak tornáján veszünk részt. Reméljük, az augusztusi idénynyitón ott folytatjuk, ahol tavaszelőn abbahagytuk” – zárta mondandóját Svarba Ferenc.

(ái)