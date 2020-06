Már a Hiltonban is látták Ficót éjszakázni, új barátnője hozzá hasonlóan luxuskörülmények közt él

A Denník N szerint a leendő ügyésznőnek hivatalosan 600 eurós fizetése van, mégis a Vinosady melletti kastélyban és a Hiltonban éjszakázik, akárcsak Robert Fico, és legalább 50 ezer eurót érő autóval furikázik.

A Plus 7 dní múlt héten adta közre, hogy Robert Fico volt miniszterelnök, a Smer-SD elnöke a fővároshoz közeli, Bazin (Pezinok) melletti Vinosady község egy szigorúan őrzött luxuskastélyában éjszakázott. A kastély tulajdonosi hátterének szálai a Smerhez közel álló oligarchákhoz, Miroslav Výbohhoz és Juraj Širokýhoz vezetnek.

A Denník N kiderítette, hogy Robert Fico jelenlegi barátnője, Katarína Szalayová is gyakran tölti az éjszakát a kastélyban, valamint a Double Tree by Hilton luxusszállóban, akárcsak Fico.

Jaromír Čižnár főügyész két évvel ezelőtt hirdetett pályázatot 58 megüresedett ügyészi pozícióra. A hetedik legjobb eredményt Szalayová érte el, ő pedig úgy döntött, hogy majdan Pozsonyban szeretne ügyészként dolgozni.

A Denník N úgy tudja, Szalayovának leendő ügyésznőként 600 eurós fizetése van, ennek ellenére 50 ezer eurót érő Volkswagennel jár, ráadásul neki és Ficónak is privát parkolóhelye van a Juraj Široký és Jozef Brhel oligarchák érdekeltségébe tartozó Hilton szállóban. Állítólag többször is látták, amint a fiatal nő a luxusszállodából jár dolgozni, a Plus 7 dní hetilap pedig fotókat is készített róla.

A lap megkérdezte erről Szalayovát, aki azt ugyan elismerte, hogy az általa használt autó van a képeken, de állítja, a kocsi nem az övé és nem is ő látható a fotókon. Azt is tagadta, hogy élettársi kapcsolatban lenne Robert Ficóval, arra viszont már nem válaszolt, hogy miből fizeti a szállást a luxusszállókban.

Szalayová hangsúlyozta, hogy tisztességes keretek közt került az ügyészségre, és nem ismeri személyesen Jaromír Čižnár főügyészt. A Denník N beszámolójára reagálva a főügyészség kiadott egy közleményt, amelyben leszögezik, Szalayová sikeresen teljesítette a felvételi pályázatot, amely teljesen transzparens volt, és bármilyen külső hatás nélkül zajlott.

Korábban Fico visszautasította, hogy a Pálffy-kastélyban lakna. "Egy ružinovi bérlakásban élek és visszautasítom a média azon elképzeléseit, hogy részleteket osszak meg a magánéletemből. Míg nem sértek törvényt vele, addig oda megyek, ahová akarok, azt látogatok meg, amit csak akarok és azzal találkozom, akivel csak akarok" - szögezte le.

