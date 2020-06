Fellélegezhetnek az idegenforgalomból élők Nagymegyeren is

Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Križan Tibor, a fürdő igazgatója, aki elárulta, hogy céljuk továbbra is megmaradni az ország három legnépszerűbb fürdője közt. Idén a kedvező időjárásra való tekintettel már húsvétkor szerették volna megnyitni a szezont, és vélhetően a május 1-jei és 8-ikai hosszú hétvégén is turisták tömegével számolhattak volna, a koronavírus-járvány miatt zonban március 13-ával kezdődően egészen mostanáig, összesen 85 napig zárva maradt az attrakciókkal teli komplexum.

A nagymegyeri fürdő 1974 óta üzemel, és a szlovákiaiak mellett cseh, lengyek és magyar turisták százezreinek kedvelt úticélja. Tavaly rekordot döntöttek látogatottságban. A közöltek alapján 714 ezer belépést regisztráltak, a nyilvántartott vendégéjszakák száma pedig meghaladta a 354 ezret.

Hogy az idegenforgalom milyen mértékben épült be a város vérkeringésébe, azt jól illusztrálja az adat, hogy a mintegy 8700 lakosú városban közel 350 szállásadó mintegy 4300 vendégágyat biztosít a kirándulók számára. Teljes kapacitás esetén tehát lényegében másfélszeresére is nőhet a város lélekszáma. A szállásadók mellett pedig további üzletek, éttermek és szolgáltatók épülnek az idegenforgalomra, termelik ki bevételük nagy részét a turistáknak köszönhetően.

A szállásadók képviseletében Marta Vargová, a Nagymegyeri Turisztikai Szövetség tagja is felhívta a figyelmet arra, hogy az idei év vélhetően mérsékelt visszaesést eredményez majd a forgalmukban, ám reményei szerint a hazai turisták is felfedezik Szlovákia szépségeit, és kíváncsiak lesznek a régió gasztronómiájára.

Križan Tibor elmondta, hogy a fürdő éves szinten mintegy 80 személyt foglalkoztat, a nyári szezonban ez mintegy 40-nel nő, emellett a fürdőnek 45 bérlővel, illetve szolgáltatóval, beszállítóval van érvényes bérleti szerződése, akik mintegy további száz személynek biztosítanak megélhetést.

A fürdővel való együttműködést dicsérte a szlovák úszóválogatott személyi edzője, Michal Knihár is, aki a junior úszóválogatott tagjaival bizonyos korlátozások mellett edzések céljából a járványidőszakban is igénybe vehette a fürdő úszómedencéjét.

A Központi Válságstáb június 1-jén közölte, hogy két nappal később, június 3-ától engedélyezi a fürdők nyitását, ugyanakkor csak június 2-án este tették közzé a az erre vonatkozó részletes előírásokat – emlékeztetett az igazgató, kiemelve, hogy ebből kifolyólag a június 3-i nyitás lehetetlen volt. Kifejtette, hogy a teljes üzembe helyezéshez optimális esetben legfeljebb tíz nap szükséges, 5 nappal a bejelentést követően azonban részlegesen meg tudták nyitni a komplexumot, 13-ból 6 medence esetében viszont még szükség volt a vízminták kielemzésének eredményére, a szerdai nap folyamán pedig már mindegyik medence használhatóvá vált.

Továbbra is érvényben marad néhány korlátozás, Križan Tibor szerint azonban ezek legjava a belépőcsarnokra korlátozódik. Itt ugyanis továbbra is szájmaszkot kell majd viselni és a csarnokon belül 10 négyzetméterenként 1 személy tartózkodhat. Mindemellett sorban állásnál és a fürdő egész területén be kell tartani az egy háztartáson belüli csoportok közti kétméteres távolságot. Az igazgató véleménye szerint ugyan némely előírás ellentmondó vagy épp nehezen betartható, de ügyelni fognak arra, hogy mindegyiknek megfeleljenek.