Donald Trump a jövő héttől ismét kampányol

Donald Trump a jövő héttől ismét kampánykörúton lesz. Ezt az amerikai elnök szerdán közölte újságírókkal.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az elnök a koronavírus-járvány óta nem vett részt egyetlen kampányrendezvényen sem, bár a sajtóbeszélgetéseket és értekezleteket a Fehér Házban nem függesztette fel, és a járvánnyal kapcsolatos teendők okán ellátogatott több városba is.

Trump szerdán bejelentette, hogy három hónap után az első kampánygyűlést a jövő pénteken tartja meg az oklahomai Tulsában. Majd - mint mondta - Texasban, Floridában, Arizonában, és Észak-Karolinában tervez kampányrendezvényeket. Az utóbbi három tagállamot úgynevezett ingadozó, vagy csatatér-államokként tartják számon, vagyis a választók nem egyértelműen elkötelezettek egyik, vagy másik párt mellett, hanem többnyire a pillanatnyi helyzet szerint voksolnak. Bár Texas hagyományosan republikánus állam, de felmérések szerint az idén novemberben ott is szoros lesz a verseny Trump és Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje között. Ennek okát elemzők a koronavírus-járvány miatti gazdasági recesszióban és az afroamerikai George Floyd rendőri erőszak miatti halála okán kirobbant tüntetéssorozatban látják. Az elnök nem tért ki arra, hogy miért éppen Oklahomában lesz az első kampánygyűlés, de dicsérő szavakkal szólt arról, hogy Oklahoma "nagyszerű munkát végzett" a járvány megfékezésében.

Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora - aki Trump egyik rendszeres bírálója - szerdán a szenátusban újságíróknak a novemberi választási esélyeket latolgatta. Kifejtette, hogy a republikánusok várhatóan megőrzik szenátusi többségüket, és többször is hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnököt újraválasztják.

"Már régóta azt jósolom, hogy az elnököt újraválasztják, és változatlanul ez a meggyőződésem".

Romney és Trump személyes viszonyát elemzők "összetettnek" minősítik. A 2012-es elnökválasztáson Romney volt a republikánusok elnökjelöltje, és büszkén mutatta be Trumpot, mint barátját és az ország egyik legtekintélyesebb üzletemberét. Trump akkor támogatásáról biztosította az elnökjelöltségét. Majd 2016-ban, amikor Trump volt a Republikánus Párt elnökjelöltje, Romney először támogatta, majd bírálta Trumpot, elnökké választása után pedig Trump azzal kecsegtette őt, hogy külügyminiszter lesz, de végül semmilyen posztot nem kapott. Romney azóta rendszeresen bírálja az elnököt. Trump pedig rajta gúnyolódott, amikor a héten a szenátor a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) mozgalom aktivistáival együtt vonult a washingtoni tüntetésen.

A The New York Times című lap "meg nem nevezett forrásokra" hivatkozva arról írt a héten, hogy Romney valószínűleg nem szavaz Trumpra novemberben. Romney nem kommentálta a lapinformációt. A liberális lap egyébként ugyanezt állította George W. Bush volt elnökről is, ám Bush a szóvivője útján nagyon határozottan cáfolta ezt.

A Gallup közvéleménykutató szerdán közzétett felmérése szerint Donald Trump támogatottsága a múlt hónapban mért 49 százalékosról 39 százalékosra csökkent, amióta a május 25-én Minneapolisban egy erőszakos rendőri intézkedés miatt meghalt az afroamerikai George Floyd és ennek nyomán nem egyszer erőszakba torkolló tüntetéssorozat árasztotta el az Egyesült Államokat.

