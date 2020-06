Zavar az Erőben. Őry Péter szerint az MKP számít Berényi segítségére, de azt nem mondja, hogy tagja a vezetésnek

Berényi három-négy hete meglebegtette, hogy távozik az MKP-ból, de úgy látszik, még nem ment el. Vagy mégis? Őry Pétert, az MKP Országos Tanácsának elnökét kérdeztük.

Fotó: MKP - A memorandum aláírói, Berényi József hiányzik

Berényi József valóban kilépett a párt vezetéséből?

Ebből csak annyi igaz, hogy Berényi Józsefnek volt ilyen jellegű megnyilatkozása ezelőtt három-négy héttel. De azóta is az MKP érdekében dolgozik, igényt is tartunk a munkájára, a ma (csütörtök – szerk. megj.) is részt vett az MKP és az MKÖ közötti megbeszélésen. Fotóval lehet bizonyítani. Nem tudok ehhez hozzátenni.

Tehát ön szerint továbbra is tagja a vezetésnek?

Én nem mondtam, hogy a tagja. Csak azt mondtam, hogy volt ilyen megnyilatkozása Jóskának, de ez már csaknem egy hónappal ezelőtti sztori. De újra csak azt tudom mondani, hogy az MKP igényt tart Berényi segítségére, munkájára. Most is ott volt a két párt közti tárgyaláson, amin nyilván meghívottak vettek részt, nem az utcáról jelentkeznek be az emberek.

És három-négy héttel ezelőtt azt mondta, hogy ő inkább távozna a vezetésből?

A pontos dátumra már nem emlékszem, és a pontos megfogalmazásra sem emlékszem. Nem is ezen van a hangsúly, hanem azon, amit már korábban elmondtam: igényt tartunk a munkájára.

- lpj -