A légiek klubelnöke, Csölle „Pepó” József már a visszavonulás gondolatával kacérkodik

Hosszúra nyúlt a koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerszünet, állítják az alacsonyabb osztályú bajnokságokban érdekelt csapatok tisztségviselői, játékosai és szurkolói.

Őry Tibor illusztrációs felvételén Csölle József (6-os számmla) Bujka Nicolasszal csatázik a labdáért

A szigorítások megszűnését, a tilalmak feloldását követően az úgynevezett kiscsapatok labdarúgói is birtokukba vették a játékteret, elkezdődtek az edzések, már edzőmérkőzésket is játszottak az alakulatok. A légiek június 5-én kezdték el a gyakorlásokat, időközben már bejelentkeztek a nyugat-szlovákiai kerületi bajnokság V. ligája déli csoportjába.

„Nem vitás, hosszúra nyúlt a kényszerpihenő. Az új bajnoki idényre való felkészülést június 5-én kezdtük el. Ebben a hónapban heti két alkalommal, szerdán és pénteken gyakorolunk. A júliusban viszont már háromszor edzünk hetente. Továbbra is Kysela István irányítja edzőként együttesünket, melynek összetétele változatlan. Tizenheten, tizennyolcan vagyunk, s a felkészülési időszakban két tehetséges ifistánknak, Patrik Gašparíknak és Jonáš Lipovskýnak is bizonyítási lehetőséget kínálunk. Jó hírnek számít, hogy felépültek sérültjeink, Fekete Balázs és Reichel Erik”

– nyilatkozta a Paraméternek a légiek klubelnöke, Csölle József. A tisztségviselőtől azt is megtudtuk, hogy a csapattagok megértően fogadták a hírt, hogy csökkenek bevételeik. Történt ugyanis, hogy a klubvezetés lefaragott a futballisták útiköltségéből.

„Le a kalappal a fiúk előtt. Köszönöm a megértésüket. Tudatosították, hogy a koronavírus-járványt követő időszakban nagyot fordult a (foci)világ. Csökkentek bevételeink, ezáltal csökkent a klub költségvetése. Kinyilvánították, hogy ennek ellenére nálunk maradnak. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az elmúlt időszakban remek kollektíva kovácsolódott össze Légen, a fiúk jól érzik magukat nálunk. Egyébként ez a jövő időszak zenéje. A játék öröme legyen a legfőbb motivációs tényező a vidéki futballpályákon tüsténkedőknél”

– nyilatkozta a kialakult helyzetről az egykor felsőbb osztályban is megfordult labdarúgó, aki az elmúlt időszakban klubelnöki teendői mellett a futballpályán is segítette a társakat. Vajon csatasorba áll-e az új idényben a Légen és a csallóközi fociberkekben is rendkívül népszerű Csölle Pepó?

„Harminckilenc évesen, sok sérüléssel a hátam mögött már inkább a vezetői feladatok ellátására összpontosítok. Játszanak inkább a fiatalok. Szerencsére nálunk nincs gond az utánpótlással, a keretben tizenkét hazai futballista vár bevetésre. Amennyiben az edzőm igényt tart játékomra, akkor vállalom a szereplést. Én az új idényben inkább a kispadon foglalnék helyet, s vészhelyzetben segítenék a kollektívának. Természetesen az öregfiúk bajnokságában ott leszek a pályán”

– nyilatkozott jövőjéről Csölle József.

A légiek egyébként első előkészületi meccsüket vasárnap, június 14-én 16.00 órai kezdettel hazai pályán játsszák. Ellenfelük a DAC U17-es csapata lesz, melynek mezében légi illetőségű futballtehetség is csatasorba áll.

(ái)