Súlyos a helyzet Csehországban, a viharok miatt evakuálni kellett két falut, Budapesten is leszakadt az ég! (VIDEÓ)

Nemcsak Szlovákiában tombolnak viharok országszerte, már Magyarországon és Csehországban is leszakadt az ég, néhol pedig súlyos károk is keletkeztek.

Fotó: iMeteo.sk

Csehországban, Pardubice közelében voltak vasárnap délután a legintenzívebb zivatarok. Az iMeteo.sk meteorológiai portál tájékoztatása szerint a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék miatt átszakadt egy halastó gátja Heřmanův Městec településen, ami miatt ki kellett üríteni a tó melletti kastélyban lévő szociális otthont.

Hasonló a helyzet Chrudim járásban is, ahol a rendkívül erős viharok és a csapadék miatt kellett evakuálni két falut. A portál szerint a helyzet súlyos, ugyanis Vápenný Podol és Hrbokov községben is óriási mennyiségű víz hömpölyög az utcákon, és már több házba is betört.

Leszakadt az ég Budapesten, sok helyre riasztották a katasztrófavédelmet

A Magyarországot is érintő viharos időjárás miatt fél óra alatt több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat Budapesten és környékén.

Nagy erejű széllökésekkel és felhőszakadással érkezett meg a vihar Budapestre. A katasztrófavédelem egységeinek a kidőlt fák és a leszakadt ágak eltávolítása, illetve megrongált épületrészek adnak folyamatos munkát.



Fotó: MTI

Szlovákiában is számíthatunk heves zivatarokra

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint vasárnap egészen az esti óráig előfordulhatnak zivatarok az egész ország területén, a legerősebbek pedig várhatóan a Lévai, a Nagykürtösi, a Korponai (Krupina), a Selmecbányai, a Zsarnócai (Žarnovica) és az Aranyosmaróti (Zlaté Moravce) járásokban lesznek - itt más másodfokú riasztás van érvényben.

Délután 15 óra környékén már Ekecsen (Dunaszerdahelyi járás) is gyülekeztek a viharfelhők - az alábbi fotót az egyik olvasónktól kaptuk:



(iMeteo/MTI/para)