Már az egyik miniszter is jelezte, támogatni fogja, hogy több néző lehessen a stadionokban

A Markíza vasárnapi Na telo című műsorának egyik vendége Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter volt.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az oktatásért, tudományért, kutatásért és sportért felelős miniszter, Branislav Gröhling elmondta, támogatni fogja, hogy több néző látogathasson ki a sporteseményekre. A jelenleg érvényben lévő intézkedés alapján júniusban legfeljebb ötszáz fő vehet részt tömegrendezvényeken, júliustól pedig ezer, tehát nem a sportkomplexumok és stadionok befogadóképessége szerint határozzák meg a maximális létszámot.

Múlt héten Ján Mikas tiszti főorvost az újságírók megkérdezték arról, hogy az orvosokból és tudósokból álló szakmai konzílium nem mérlegelte-e, hogy a konkrét stadionok befogadóképessége alapján határozzák meg a nézők maximális létszámát. Ez ugyanis lehetővé tette volna azt - például a rendre 5-10 ezer nézőt vonzó dunaszerdahelyi labdarúgó-mérkőzéseken -, hogy a nagy stadionok több szurkolót is beengedhessenek, ha a nézők megtartják egymástól a megszabott távolságot.

A tiszti főorvos június 9-én még kizárta, hogy egyedi módon kezeljék az egyes létesítményeket.

Ezzel kapcsolatban időközben a Ligás Klubok Uniója és a Szlovák Labdarúgó-szövetség is hivatalos kérelmet nyújtott be a kormánynak, a közegészségügyi hivatal pedig úgy reagált, hogy a következő gyűlésén megtárgyalják a kérelmet a nézőszámok növeléséről.

Gröhling a műsorban arról is beszélt, hogy az elkövetkező négy évben valószínűleg nem törlik el az alapiskolák 9. évfolyamát.

A Vrútkyban történt iskolai tragédiával kapcsolatban az oktatásügyi miniszter elmondta, hogy kevés az iskolai pszichológus az alap- és középiskolákban. Beszélt arról is, hogy az iskolai kamerarendszer kiépítéséhez a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium együttműködésére lenne szükség. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a vrútky-i iskolában a kamera is működött, ráadásul a támadáskor zárva volt a bejárata is.



(TASR)