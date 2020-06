Már Čaputovának sem tetszik a vasárnapi boltzár

Zuzana Čaputová köztársasági elnök nem tartja indokoltnak és méltányosnak a jelenleg is tartó vasárnapi boltzárat.

Zuzana Čaputová (Fotó: Elnöki Hivatal)

Az üzletek vasárnapi záva tartása még a járványügyi intézkedések egyike volt. A kormány ezen a napon eredetileg egészségügyi intézkedések - főként takarítás, fertőtlenítés - céljából rendelte el a vasárnapi boltzárat, ám az egészségügyi szükségállapot végeztével sem nyithattak ki az üzletek.

"A szükséghelyzet végeztével át kell értékelni, hogy a higiéniai és biztonsági intézkedések mennyire teljesítik céljukat, ami a polgárok védelme. Minden ilyen intézkedésnek indokoltnak és méltányosnak kell lennie" - jelentette ki az államfő, hozzátéve, hogy a vasárnapi boltzárat nem tartja indokoltnak és méltányosnak.

Zuzana Čaputová szerint ellentmondásos, hogy a vasárnapi zárva tartás csak a boltokat érinti, az éttermeket pedig nem - pedig azokat is sokan látogatják a hét folyamán.

"A vasárnapi boltzárat önkéntes alapon, vagy egy olyan törvénnyel lehet elrendelni, amely megfelelő támogatást élvez a parlamenti képviselők körében"

- jegyezte meg a köztársasági elnök.

A szükséghelyzet végeztével is érvényben maradó vasárnapi boltzárat már több parlamenti képviselő, például Ondrej Dostál (SaS) vagy Ján Benčík (Za ľudí) is kritikával illették. Álláspontjuk szerint a Közegészségügyi Hivatal rendelkezése akár alkotmánysértő is lehet.

