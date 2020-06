Kitaláltak egy kormánybiztosi funkciót a maffiózók nőjeként ismert Petra Krištúfkovának, Boris Kollár egyik gyermeke anyjának

A munkaügyi miniszter, Milan Krajniak a családokért és szociális segélyért felelős kormánybiztosi pozíciót hozna létre, melyet a Sme rodina képviselője, Petra Krištúfková foglalhat el. Szerdán erről is dönthet a Matovič-kormány.

Mostanáig ilyen kormánybiztosi funkció nem volt Szlovákiában. A kormánybiztosok alapvetően a kormány tanácsadói konkrét területeken.

Petra Krištúfková nemcsak arról ismert, hogy a Sme rodina parlamenti képviselője volt már az előző ciklusban is, de arról is, hogy a pártvezér, Boris Kollár egyik gyermekének anyja, emellett korábban több szlovákiai maffiózó partnere is volt.