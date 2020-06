IDŐJÁRÁS: Mintha maga se tudná az időjárás, hogy mi legyen

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Többnyire felhős idő lesz, helyenként borús, csapadékos, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet éjszaka. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 13 fok közt várható. A légmozgás mérsékelt marad, legfeljebb 20 km/órás északnyugati széllel, viharok esetén azonban elszórtan felerősödhet.

CSÜTÖRTÖK:

Eleinte felhős, borult, csapadékos időre számíthatunk, késő délután és estére azonban már felszakadozhat a felzőtet. Az ország nagy részén záporokra, zivatarokra is lehet számítani a nap bizonyos szakaszaiban, helyenként intenzívebb viharok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20-25 fokig emelkedhet, és kissé felerősödhet az északnyugati szél, lökési sebessége helyenként az 50 km/órát is elérheti.

