Mészáros Péter: Évekbe telhet, amíg lesz választék magyar nyelvű tankönyvekből

Mészáros Péter, a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola igazgatója szerint szlovákiai magyar pedagógusok is írtak jó tankönyveket, de ezeket az oktatási minisztérium listája nem tartalmazza. A magyarországi tankönyvek szlovákiai viszonyoknak, tantervnek megfelelő adaptálását is járható útnak tartja, ez szerinte gyorsabb megoldást jelentene az iskoláknak.

Forrás: MI

Tud arról, hogy készülnek-e magyar tankönyvek?

Gyakorlatból mondhatom, hogy nálunk nagyon nincs meg a tankönyvírás kultúrája. A tankönyveket általában gyakorló pedagógusok írják, akik már több évtizede vannak a pályán. Gyakorlatilag kikísérletezik saját tapasztalatuk alapján, hogy a feldolgozott tananyag, a megírt feladatsor működik-e a tanítás során, majd a kész anyagot még egyszer ellenőrzik. Tudok arról, hogy léteznek szlovákiai magyar pedagógusok által, félig-meddig partizánakcióban megírt tankönyvek, amelyek között vannak nagyon jók is, de valamilyen adminisztratív okok miatt ezeket már kivették a választható tankönyvek közül. Ilyen volt például a másodikos szlovák munkafüzet, ami a szlovák írás beindítására volt nagyon jól használható. De ide sorolhatóak a Szkabela-Bóna tankönyvek is, amelyek nincsenek a listán. Ezeket könnyen újra ajánlott könyvekké lehetne tenni, ha lenne rá akarat.

Mennyi idő kellene a színvonalas tankönyvek elkészítésére?

Az alapiskoláink kétféleképpen juthatnának magyar tankönyvekhez: saját tankönyv fejlesztése, írása, ez hosszabb időt venne igénybe, legalább két év, de inkább több. A másik, hogy már meglévő magyarországi tankönyveket vennénk át, esetleg adaptálnánk a mi igényeinknek megfelelően. Ennek az átfutási ideje valamivel rövidebb lehetne. Mindkét módszerhez megfelelő akarat és irányítás kellene.

Említette a magyarországi tankönyveket. Ezeket minden további nélkül használhatnák a szlovákiai magyar iskolák is?

Az iskolák már ma is használnak kiegészítő tansegédeszközként magyarországi tankönyveket, egyéb tansegédeszközöket. A tananyagban van egy kis eltérés, például Magyarországon magasabb óraszámban tanítják a matematikát és az alsóbb évfolyamok, de kiegészítő tansegédeszközként már ma is használjuk a magyarországi tankönyveket. De más példát is mondhatok: az elsős ábécéskönyveink adaptált magyarországi tankönyvek, amelyek teljesen hivatalosak, és azokat használjuk.

