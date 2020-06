IDŐJÁRÁS: Pénteken sem tágít a változékony idő

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Felhős lesz az égbolt, többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az ország délnyugati részén a hajnali órákban számíthatunk némi csapadékra. Az éjszakai minimumok 18 és 13 Celsius-fok között alakulnak. Marad a 30-50 km/órás szél.

PÉNTEK:

Borús idővel indul a péntek is, továbbra is számíthatunk záporokra, kiadós esőzés azonban már csak az ország északi részén várható. A nappali csúcsértékek 20 és 25 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad a 15-35 km/órás légmozgás legfeljebb 50 km/órás széllökésekkel.



(shmú/para)