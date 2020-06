Elhunyt Carlos Ruiz Zafón spanyol író

Meghalt Carlos Ruiz Zafón spanyol író. A szél árnyéka című nagysikerű könyv szerzője, pénteken hunyt el Los Angelesben 55 éves korában.

Zafón, aki világszerte a legolvasottabb spanyol kortárs író volt, rákban szenvedett.

A szél árnyéka, az Angyali játszma, A mennyország fogságában, a Lelkek labirintusa című kötetek írójának művei több tízmillió példányban keltek el világszerte.

Zafón 1964-ben született Barcelonában. Iskolái befejezésével egy reklámügynökségnél dolgozott, majd 1994-ben Los Angelesbe költözött, ahol minden idejét az írásnak szentelte. Az 1993-ban megjelent első ifjúsági regényéért az El príncipe de la niebla (A köd hercege) megkapta az Edebé irodalmi díjat ifjúsági irodalom kategóriában.

2001-ben jelentette meg első, felnőtteknek szóló regényét, A szél árnyékát, amellyel nemzetközi hírnevet szerzett, a művet mintegy negyven nyelvre fordították le. A regényt trilógiává bővítette, Az elfeledett könyvek temetője címmel. Az Angyali játszma 2008-ban, A mennyország fogságában 2011-ben jelent meg.

Zafón tehetséges zenész is volt, zeneszerzéssel is foglalkozott, a Szél árnyékához és az Angyali játszmához is írt zenét.

