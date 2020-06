Fenes Iván a bősiek visszalépéséről: „Sajnálom, hogy így történt, de nem tehettem mást”

Ahogy arról már hírportálunk olvasóinak beszámoltunk, az SK 1923 Bős felnőtt csapata augusztustól a Nyugat-szlovákiai kerületi labdarúgó-bajnokság V. ligája déli csoportjában küzd a pontokért.

Kovács Zoltán illusztrációs felvételei

A közelmúltban a II. ligában is megfordult Duna-partiak nem vállalták a III. ligás szereplést, ezzel két lépcsőfokot léptek vissza a kerületi fociranglétrán. A népszerűtlen döntést kiváltó okokról Fenes Iván, a csallóközi város polgármestere tájékoztatta a Paramétert.

„A koronavírus-járvány miatt csökkentek az önkormányzatok adóbevételei. Az adóbevételek csökkenése, kiesése városunk költségvetését is nagyban megnyirbálta. Jóval kevesebb pénzből vagyunk, s leszünk kénytelenek a jövőben gazdálkodni. Aki ismer, az tudja: szívügyem a sport. Huszonhét esztendeje támogatom a helybeli labdarúgó klubot és a többi bősi sportegyesületet. Sajnálom, hogy így történt, de nem tehettem mást. Egyébként a városi hivatal dolgozóinak a bérét, beleértve az enyémet is, húsz százalékkal csökkentettük. A restrikciós intézkedések azonban más területeket is érintenek. Döntésemről előbb a képviselő testületet, majd a klubvezetőket is tájékoztattam” – fogalmazott a város első embere, aki nyomatékosította, hogy a futballklub szponzora, fenntartója és működtetője a város.

„Sajnos, nincs olyan tőkeerős szponzorunk, aki besorakozna az önkormányzat mellé, s nagyobb összeggel vállalna részt a klub finanszírozásában. Természetesen vannak kisebb támogatóink, amiért köszönettel tartozunk nekik. A rezsiköltség mellett, ami egyébként sem elenyésző összeg, további havi 10 ezer euróra lett volna szükségünk a III. ligás focihoz. A jelenlegi megszorítások ismeretében ezt nem tudtuk volna biztosítani. Nem akartam kockáztatni, hogy elkezdjük a pontvadászatot a legfelsőbb kerületi szinten, majd anyagiak híján, menet közben, kilépünk a bajnokságból. Engem terhel a felelősség, én hoztam meg a sokak számára népszerűtlen döntést” – fűzte tovább a gondolatsort Bős polgármestere, aki szerint a kialakult helyzetben is szavatolja a futballhívek vasárnapi kedvenc szórakozását.

„A hagyomány folytatódik. Ha alsóbb szinten is, de lesznek bajnoki meccsek a Parkerdei stadionban. Ami pedig az utánpótlás-korosztályt illeti, a folytatásban két vagy három korosztályos csapatot is működtetünk. Természetesen hazai forrásból táplálkozunk, a helybeliekre építünk. Megszólítottam a bősi labdarúgás nagy egyéniségeit, Mészáros Alfrédot, Liszkay Tibort, akik az új időszakban az elmúlt években, évtizedekben gyűjtött szakismereteiket, tapasztalataikat vezetőként kamatoztatják a klub irányításában. Remélem, az emberek megértik, belátják, hogy a sikeresebb jövő érdekében, szükséghelyzetben kapcsoltunk takaréklángra. Ami viszont nem azt jelenti, hogy ha idővel jóra fordulnak a dolgok, s anyagi helyzetünk is lehetővé teszi, akkor ne foglaljuk vissza a honi focipalettán a bősi futballklubot megillető pozíciót” – zárta mondandóját Fenes Iván.

ái