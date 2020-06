Megdöbbentő a hasonlóság, épp csak repülni nem tud a csallóközi Vasember (VIDEÓ)

Nincs még egy páncél a világon, ami jobban hasonlít az eredetire – a lakszakállasi Vasembernél jártunk, akinek alkotása mostanra világhírű lett.

Huszár Tibor megalkotta a Marvel-univerzum egyik legnépszerűbb szuperhősének ruháját. A hasonlóság megdöbbentő, a páncél ugyanis csaknem teljesen megegyezik az eredeti Vasember-ruhával, épp csak repülni nem tud. A 3D-nyomtató segítségével készült ruha öt hónapnyi munka eredménye, és „szuperképességei” is vannak: mágneses kapcsolók, szervómotorok irányítják a hang- és fénytechinkát, ami még eredetibbé teszi.

Az alkotást nemcsak idehaza, hanem a világ számos pontján is elismerik, sokan pedig úgy tartják, hogy jelenleg nincs másik páncél, ami jobban hasonítana Tony Stark ruhájára.

Tiborhoz hasonlóan barátnője, Timi is nagy Marvel-rajongó, nemrég pedig neki is készítettek egy szuperhősruhát. A közelmúltban önálló filmet kapott Venommal a hasonlóság itt is magáért beszél.

Tibornak és Tímeának még rengeteg terve van, a közeljövőben várhatóan újabb remekművekkel lepik majd meg a szuperhősrajongókat.



(fl,tt)