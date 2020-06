New York eltávolítaná Theodore Roosevelt szobrát, Trump ellenzi

New York polgármestere, Bill de Blasio támogatja, hogy a New York-i természettudományi múzeum kérésére távolítsák el Theodore Roosevelt egykori elnök szobrát az intézmény épülete elől, de hétfőn a kérdésbe Donald Trump elnök is beavatkozott, s azt írta, hogy ellenzi a szobor elmozdítását.