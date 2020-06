Eb-2004: Mindenki annyira tud játszani, amennyire hagyják – Baroš, a görög istenek és egy német stratéga

A koronavírus-járvány miatt idén futballünnep nélkül maradnak a foci szerelmesei, ugyanis a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságot csak jövőre rendezik meg. Nem maradt más, mint a nosztalgia, ezért az elkövetkezőkben felidézzük az eddigi futball-Eb-k történéseit. Ezúttal 2004-be tekintünk vissza!

A szinte minden igényt kielégítő 2000-es kontinenstorna után nagyok voltak az elvárások a négy évvel későbbi Eb-t illetően, a házigazda Portugália pedig mindent meg is tett ennek érdekében: elképesztő összegeket költöttek stadionépítésekre, felújításokra, infrastruktúrára, de a különbségek így is megmutatkoztak – míg Lisszabonban és Portóban 50-60 ezer néző szurkolhatott a mérkőzéseken, addig a kisebb városokban „csupán“ 20-30 ezren fértek el a lelátón. Meglepetésből viszont így is akadt bőven, már a selejtezők során is.

A Gellei Imre által irányított magyar válogatott sokáig a pótselejtezőt érő második helyen állt Svédország mögött, aztán kikapott Lettországban, majd a Puskás Arénában Lengyelországtól, így maradt a csoport negyedik helye.

A szlovákok sem nyújtottak jobb teljesítményt: oda-vissza kikaptak az angoloktól és a törököktől, ez pedig csak a harmadik helyre volt elég.

A csehek viszont lehengerlő játékkal, nyolc meccsen hét győzelemmel és egy döntetlennel simán megnyerték a csoportjukat a szintén nem túl gyengécske hollandok előtt.

A franciák, németek és az olaszok simán csoportelsőként végeztek, a svájciak az oroszokat és az íreket, a dánok pedig a norvégokat és a románokat utasították maguk mögé. Két csapat viszont meglepetést okozott: a görögök a stabil védekezésre építve Spanyolország előtt nyerték meg a csoportjukat, míg a bolgárok nem kis eredményt értek el azzal, hogy Horvátország és az előző Eb társházigazdája, Belgium előtt lettek csoportgyőztesek. A pótselejtezőn a hollandok ugyan először kikaptak Skóciában, de aztán 6:0-lal küldték haza a szigetországiakat. A spanyolok Norvégián, a lettek Törökországon, az oroszok Walesen, a horvátok pedig Szlovénián léptek túl.

A portugáliai tornának hét város, Porto, Lisszabon, Braga, Guimares, Coimbra, Aveiro és Faro-Loulé adott otthont.

Az A csoportban mindenki arra számított, hogy a portugálok és a spanyolok simán továbbjutnak, ehhez képest már a nyitómérkőzés nem kis meglepetést szolgáltatott, ugyanis a görögök 2:1-re megverték a házigazdát (a portugálok szépítő gólját az ifjú Cristiano Ronaldo szerezte). Figóék aztán a folytatásban javítottak: Oroszországot és Spanyolországot is legyőzték, így az első helyről mentek tovább a negyeddöntőbe.

A második helyet a görögök szerezték meg, akiknek még az is belefért, hogy az utolsó körben a biztos kieső oroszok legyőzzék őket.



Giorgos Karagounis lőtte az Eb első gólját

A B csoport az esélyesek továbbjutását hozta. Az aranygenerációra építő franciák Zidane két hajrábeli góljával győzték le az angolokat, akik aztán a svájciak és a horvátok legyőzésével szerezték meg a csoport második helyét. Nem lehet panasz a csoport góltermésére: hat mérkőzésen 20 találat született.



Zidane két góljával a franciák legyőzték az angolokat

A C csoport végkimenetelét máig bundagyanúsnak emlegetik. A bolgárokat az olaszok, a dánok és a svédek is legyőzték, míg a három csapat egymással döntetlenezett. Az utolsó fordulóban a svéd-dán mérkőzésen elég volt a 2:2-es döntetlen ahhoz, hogy mindketten továbbmenjenek a kieséses szakaszba

– s láss csodát, a találkozó 2:2-vel ért véget, így az olaszok csomagolhattak is haza.

A D kvartett az akkoriban bombaformában futballozó csehek szárnyalását hozta. Barošék a lettek és a németek ellen 0:1-ről, a hollandok ellen pedig 0:2-ről fordítottak, ezzel hibátlan mérleggel nyerték meg saját csoportjukat.

2000 után a németek ezúttal sem élték túl a csoportkört.



A németek már a csoportkör után búcsúztak

A csehek a negyeddöntőben sem álltak meg: a szárnyaló Barošsal, a cseh óriás Kollerrel és a szorgos Nedvěd-Heinz-Rosický trióval felálló csapat különösebb megterhelés nélkül 3:0-ra intézte el a dánokat.

Nem kis izgalmakat hozott a portugál-angol negyeddöntő, ahol a szigetországiak Owen korai góljával egészen a hajráig vezettek, de Hélder Postiga a hajrában egyenlíteni tudott. Következett a hosszabbítás, ahol Rui Costa a vezetést is megszerezte csapatának. Csakhogy nem sokkal később jött Lampard, aki tett róla, hogy a továbbjutóról a büntetőrúgások döntsenek. Az angoloknál elsőként lövő Beckham a nézőtérre küldte a labdát (a találkozó után sokáig azon viccelődtek, hogy még a stadionból is kirúgta), csakhogy portugál részről a találkozón gólt szerző Rui Costa is hibázott.

A továbbjutás végül a hetedik körben dőlt el, amikor Ricardo kapus előbb kivédte Vassell lövését, majd maga értékesítette a saját tizenegyesét.

Szintén hosszabbításba torkollott a svéd-holland találkozó, amelyen 120 percig egyetlen gól sem született. A büntetőrúgásoknál a hollandoktól Cocu, a svédektől pedig Ibrahimović és Mellberg hibázott, így az Oranje lépett tovább az elődöntőbe.

Előzetesen már az is csodának számított, hogy a görögök túlélték a csoportkört, a következő bombát viszont a legjobb nyolc között robbantották. Az 1998-ban vb-, 2000-ben pedig Eb-győztes franciák nem bírták feltörni a masszív hellén falat: Otto Rehhagel, a görögök szövetségi kapitánya követő emberfogást alkalmazott, ezzel gyakorlatilag nem hagyta levegőhöz jutni a gall ászokat.

A német szakember egyszer azt mondta, olyan taktikát alkalmaz, ami a játékosok képességéhez mérten megtanítható nekik – a görögök pedig ebben voltak jók. A kőkemény, védekező felfogású stílus mellett a végletekig gyakorolták a pontrúgásokat, és ez jelentette a görögök igazi erejét, ami végül sikerre is vezetett.



Rehhagel a saját képére formálta a görög játékosokat

A franciák ellen pont egy ilyen szituációt követően volt eredményes Charisteas, így megszületett az újabb görög csoda.

Az elődöntőben a portugálok izgalmas mérkőzésen Cristiano Ronaldo és Maniche góljával győzték le a hollandokat, akik erejéből csak a szépítésre futotta – az is öngólból született.

A látványos, lendületes futballt bemutató cseh csapat egyértelműen az Eb üde színfoltja volt, a görögök elleni elődöntőben viszont akadozni kezdett a gépezet: Nedvěd megsérült, a hellén védők pedig rendre megnyerték a párharcokat. A mérkőzés hosszabbításba torkollott, a 105. percben pedig Dellas a fináléba fejelte csapatát.

A csehek zokogva rogytak össze a pályán, Milan Baroš, a torna gólkirálya pedig később kijelentette: aranycipőjét azonnal elcserélné a döntőbe jutásért.

Az Európa-bajnokság döntőjében tehát megismétlődött a nyitómérkőzés párosítása, a portugálok pedig revansra készültek. Luiz Felipe Scolari azonban másodszor sem találta a görögök ellenszerét, Charisteas pedig egy szögletet követően befejelte a győztes gólt.

Görögország a futballtörténelem egyik legnagyobb meglepetését érte el azzal, hogy megnyerte a 2004-es Európa-bajnokságot – a sportszakértők és a közvélemény szerint azelőtt és azt követően sem nyert még ennyire esélytelennek tartott csapat rangos tornát.



Eredmények:

A csoport

Portugália – Görögország 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 90+3. Ronaldo – 7. Karagounis, 51. Basinas (11-esből)

Spanyolország – Oroszország 1:0 (0:0)

Gólszerző: 60. Valerón

Görögország – Spanyolország 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 66. Charisteas – 28. Morientes

Oroszország – Portugália 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 7. Maniche, 89. Rui Costa

Spanyolország – Portugália 0:1 (0:0)

Gólszerző: 57. Nuno Gomes

Oroszország – Görögország 2:1 (2:1)

Gólszerzők: 2. Kirichenko, 17. Bulikin – 47. Vrizas

1. Portugália 3 2 0 1 4:2 6 2. Görögország 3 1 1 1 4:4 4 3. Spanyolország 3 1 1 1 2:2 4 4. Oroszország 3 1 0 2 2:4 3





Cristiano Ronaldo szerezte a portugálok szépítő találatát a görögök ellen

B csoport

Svájc – Horvátország 0:0

Franciaország – Anglia 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 90+1., 90+3. Zidane – 38. Lampard

Anglia – Svájc 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 23., 75. Rooney, 82. Gerrard

Horvátország – Franciaország 2:2 (0:1)

Gólszerzők: 48. Rapaić (11-esből), 52. Pršo – 22. Tudor (öngól), 64. Trezeguet

Horvátország – Anglia 2:4 (1:1)

Gólszerzők: 5. N. Kovač, 73. Tudor – 40. Scholes, 45+1., 68. Rooney, 79. Lampard

Svájc – Franciaország 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 26. Vonlanthen – 20. Zidane, 76., 84. Henry

1. Franciaország 3 2 1 0 7:4 7 2. Anglia 3 2 0 1 8:4 6 3. Horvátország 3 0 2 1 4:6 2 4. Svájc 3 0 1 2 1:6 1





A 18 éves Wayne Rooney négy gólt lőtt az Eb-n

C csoport

Dánia – Olaszország 0:0

Svédország – Bulgária 5:0 (1:0)

Gólszerzők: 32. Ljungberg, 57., 58. Larsson, 78. Ibrahimović (11-esből), 90+1. Allbäck

Bulgária – Dánia 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 44. Tomasson, 90+2. Gronkjaer

Olaszország – Svédország 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 37. Cassano – 85. Ibrahimović

Olaszország – Bulgária 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 48. Perrotta, 90+4. Cassano – 45. Petrov (11-esből)

Dánia – Svédország 2:2 (1:0)

Gólszerzők: 28., 66. Tomasson – 47. Larsson (11-esből), 89. Jonson

1. Svédország 3 1 2 0 8:3 5 2. Dánia 3 1 2 0 4:2 5 3. Olaszország 3 1 2 0 3:2 5 4. Bulgária 3 0 0 3 1:9 0



D csoport

Csehország – Lettország 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 73. Baroš, 85. Heinz – 45+1. Verpakovskis

Németország – Hollandia 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 30. Frings – 81. van Nistelrooy

Lettország – Németország 0:0

Hollandia – Csehország 2:3 (2:1)

Gólszerzők: 4. Bouma, 19. van Nistelrooy – 23. Koller, 71. Baroš, 88. Šmicer

Hollandia – Lettország 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 27., 35. van Nistelrooy (az elsőt 11-esből), 84. Makaay

Németország – Csehország 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 21. Ballack – 30. Heinz, 77. Baroš

1. Csehország 3 3 0 0 7:4 9 2. Hollandia 3 1 1 1 6:4 4 3. Németország 3 0 2 1 2:3 2 4. Lettország 3 0 1 2 1:5 1



Negyeddöntő

Portugália – Anglia 2:2 – büntetőkkel 6:5

Lisszabon, 65 ezer néző

Gólszerzők: 83. Postiga, 110. Rui Costa – 3. Owen, 115. Lampard

Büntetőpárbaj: Beckham kihagyta, Deco 1:0, Owen 1:1, Simao 2:1, Lampard 2:2, Rui Costa kihagyta, Terry 2:3, Ronaldo 3:3, Hargreaves 3:4, Maniche 4:4, A. Cole 4:5, Postiga 5:5, Vassell kihagyta, Ricardo 6:5

Franciaország – Görögország 0:1 (0:0)

Lisszabon, 45 ezer néző

Gólszerző: 65. Charisteas

Svédország – Hollandia 0:0 – büntetőkkel 4:5

Loulé, 30 ezer néző

Büntetőpárbaj: Källström 1:0, van Nistelrooy 1:1, Larsson 2:1, Heitinga 2:2, Ibrahimović kihagyta, Reiziger 2:3, Ljungberg 3:3, Cocu kihagyta, Wilhelmsson 4:3, Makaay 4:4, Mellberg kihagyta, Robben 4:5

Csehország – Dánia 3:0 (0:0)

Porto, 41 ezer néző

Gólszerzők: 49. Koller, 63., 65. Baroš



Elődöntő

Portugália – Hollandia 2:1 (1:0)

Lisszabon, 46 ezer néző

Gólszerzők: 26. Ronaldo, 58. Maniche – 63. Andrade (öngól)

Görögország – Csehország 1:0 – hosszabbítás után

Porto, 42 ezer néző

Gólszerző: 105. Dellas



Döntő

Portugália – Görögország 0:1 (0:0)

Lisszabon, 62 ezer néző

Gólszerző: 57. Charisteas



A torna góllövőlistája:

Milan Baroš (cseh) – 5 gól

Wayne Rooney (angol) – 4 gól

Ruud van Nistelrooy (holland) – 4 gól

Jon Dahl Tomasson (dán) – 3 gól

Frank Lampard (angol) – 3 gól

Zinedine Zidane (francia) – 3 gól

Angelos Charisteas (görög) – 3 gól

Henrik Larsson (svéd) – 3 gól



Milan Baroš öt találatával a torna gólkirálya lett



A torna álomcsapata:

Kapusok: Petr Čech (cseh), Andonis Nikopolidis (görög)

Védők: Sol Campbell (angol), Ashley Cole (angol), Traianos Dellas (görög), Olof Mellberg (svéd), Ricardo Carvalho (portugál), Giourkas Seitaridis (görög), Gianluca Zambrotta (olasz)

Középpályások: Michael Ballack (német), Luis Figo (portugál), Frank Lampard (angol), Maniche (portugál), Pavel Nedvěd (cseh), Theodoros Zagorakis (görög), Zinedine Zidane (francia)

Támadók: Milan Baroš (cseh), Angelos Charisteas (görög), Henrik Larsson (svéd), Cristiano Ronaldo (portugál), Wayne Rooney (angol), Jon Dahl Tomasson (dán), Ruud van Nistelrooy (holland)



Theodoros Zagorakist választották az Eb legjobb játékosának

