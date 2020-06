A diákok mintegy fele tért vissza a vrútky-i iskolába

A vrútky-i J. C. Hronský Összevont Iskolában hétfőn minden évfolyamban újraindult a tanítás. Branislav Zacharides polgármester elmondása szerint a diákok mintegy fele ült vissza az iskolapadokba.

Fotó: TASR

Az iskola június 11. óta volt zárva. Ezen a napon egy volt diák rátámadt több tanárra és diákra. A támadásban Jaroslav Budz igazgatóhelyettes életét vesztette, többen megsérültek, köztük gyerekek is.

Az iskola volt diákja betörte a bejárat üvegét, így jutott be az épületbe. Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány elmondása szerint az igazgatóhelyettes megpróbálta útját állni, a támadó azonban halálosan megsebesítette őt. Az illető ezután berontott a legközelebbi osztályba, ahol rátámadt a tanárnőre és két gyerekre. A támadót az iskolai gondnok is megpróbálta lefogni annak ellenére, hogy ő maga is megsebesült. A férfit végül lelőtték a rendőrök.



TASR