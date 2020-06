Vb-2022: Az infrastruktúra 85 százalékban kész

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság teljes infrastruktúrájának kiépítése 85 százalékban befejeződött - jelentette ki a vb szervezőbizottságának vezetője.

Hasszan al-Tavadi a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy három stadiont már üzembe helyeztek, s bár a koronavírus-világjárvány lelassította a munkát, nincsenek lemaradásban, sőt, változatlanul nagyon jól állnak a beruházási ütemterv megvalósítását illetően.

"Természetesen az elmúlt hónapokban alkalmazkodnunk kellett nekünk is a mindenki számára előírt szigorú távolságtartáshoz az építkezéseken is, és más óvintézkedéseket is életbe léptettünk március közepe óta, ezzel együtt a teljes projektünk nyolcvanöt százalékát befejeztük és sikeresen haladunk előre" - fogalmazott al-Tavadi.

A katari világbajnokság mérkőzéseit hét város nyolc stadionjában rendezik meg 2022. november 21. és december 18. között.



(MTI)