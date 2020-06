Két család összebalhézott, karókkal, lapátnyéllel ropták a harci táncukat, aztán a zsaruk elsütötték a fegyverüket és mindenki hazament

Keddre virradóra dolguk akadt a rendőröknek Tiszacsernyőn. Két család kapott össze valamin és ment az arcoskodás még akkor is, amikor a hatóságok már a helyszínen csitítgatták a leghangosabb méltatlankodókat.

Facebook

Figyelmeztető lövést kellett leadnia egy rendőrnek, hogy rendet teremtsen a Tőketerebesi járáshoz tartozó település egyik lakóépületénél, ahol a helyi erők egymásnak veselkedtek. A rendőrségen 23 óra körül csengett a telefon, hogy 30 ember verődött össze a volt városi strandnál és egymásnak estek a botjaikkal.

Kiszálltak a zsaruk, és azt tapasztalták, hogy két, alkoholtól fűtött csapat néz farkasszemet egymással. Az egyik család karókkal, lapátnyelekkel volt felszerelkezve és mivel a fegyverarzenáljuk ütőképesebbnek tűnt, magabiztosabban - egyszersmind durvábban - is viselkedtek. Ment a hasonló esetekben szokásos ordibálás, anyázás, beszólogatás. A rögtönzött színjáték nem csillapodott a rendőri felszólításra sem, sőt, a két ellenérdekelt banda fokozta a feszültséget és egymás felé közelített.

Ez a dramaturgia már sok volt az egyik rendőrnek, aki elővette a szolgálati fegyverét és egy figyemeztető lövést adott le, amivel nyomatékosította, hogy komolyan gondolja a békebíró szerepét. Erre csoda történt, mintha csak ezt várta volna a két zaklatott család. És aki addig kezében fegyvernek látszó tárgyat tartott, az nyomban elhajította azt, mintha csak rácsodálkozna a helyzetre, hogy mit keres egy asztalláb a mancsában.

Ami a lényeg, a zsaruk a helyzet urai voltak, azonosították a legagresszívebb szereplőit a közjátéknak, három személyt le is kapcsoltak és jól be is vitték őket az őrsre. A hatóságok az esetet garázdaságként kezelik.

TASR