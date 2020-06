Matovič megszólalt Kollár plágiumügyében: Az egység mindenek felett!

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő nem fogja felszólítani Boris Kollárt (Sme rodina), a parlament elnökét, hogy mondjon le a tisztségéről amiatt, hogy plágiumgyanú merült fel a diplomamunkájával összefüggésben. Számára a működőképes kormány a fő prioritás. A miniszterelnök ezt a szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be.

A miniszterelnök azzal indokolta, hogy nem szeretné kockáztatni a koalíció bukását, és azt, hogy visszatérjen a "maffiakormány".

"Szeretném teljesíteni azt, amit ígértem, megtisztítani Szlovákiát a maffiától" - jelentette ki, hozzátéve, erre való tekintettel nem tesz olyan lépést, ami veszélybe sodorná a koalíció stabilitását.

"Ha mérlegre helyezek egy diplomamunkát és a kormánykoalíció stabilitását, minden bizonnyal a koalíció megtartása lesz a prioritásom" - szögezte le azzal, hogy ezt a döntését a Smer eddigi kormányzása és a koronavírus-válság is determinálja. Hozzátette, hogy most fontosabb dolgokat kell megoldaniuk, a "kisebb" ügyekre, mint ez is, visszatérhetnek később.