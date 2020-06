A néhai Ján Kuciak lapjának egyik munkatársa egy töltényt talált a postaládájában

Peter Sabo oknyomozó újságíró egy pisztoly töltényére bukkant a saját postaládájában.

Fotó: TASR - illusztráció

"Nagyon szeretném azt hinni, hogy ez csak egy gyerek tréfája volt, de a két évvel ezelőtti tapasztalat azt mondatja velem, hogy ha ez nem vicc, akkor ez ölni tud" - reagált a helyzetre az Aktuality hírportál főszerkesztője, Peter Bárdy.

Sabo azzal a szeredi alvilági bandával foglalkozott az írásaiban, amelyiknek a fő tevékenységi köre a kábítószer-kereskedelemmel függ össze. De nem csak erről írt, hanem például Gál Gábor hidas exminiszterrel kapcsolatos ügyekről is, valamint dél-szlovákiai áfacsalásokról. Sabo kezeli az úgynevezett Kočner-féle "könyvtárat" is, ami a maffialistás vállalkozóval kapcsolatos rengeteg információ szétszálazását jelenti. A főszerkesztő szerint a felsorolt témák elég okot szolgáltatnak arra, hogy tényleg attól tartsunk, hogy a töltény nem viccből került a postaládába.

A történtekről a hírportál tájékoztatta a belügyminisztert és a rendőrfőkapitányt is. Sabo már járt a rendőrségen is és a biztonsága érdekében más lépéseket is tettek. Bárdy megjegyezte, az Aktuality portált, ahol meggyilkolásáig Ján Kuciak is dolgozott, a történtek nem ijesztik el a megkezdett munkájuktól.

(Aktuality)