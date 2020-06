A gyerekgyáros Boris még egyáltalán nem úszta meg a plágiumügyét, a koalíciós partnerek zúgolódnak

Nincs olyan kormánypárt, amelyik elégedett lett volna a törvényhozás koalíciós vezetőjének péntek reggeli bejelentésével a plágiumügye kapcsán. A legerősebb kormánypárt, az OĽaNO és az egyebek mellett az oktatási tárcát is irányító SaS is meghívta maguk közé a parlament elnökét, magyarázza el a diplomamunkája körüli helyzetet. Az ügyben megszólalt az államfő is.