Latin-Amerikában erőteljesen terjed a járvány, Ázsiában is terjedőben a vírus a korlátozó intézkedések enyhítése után

Jelenleg Latin-Amerika a világjárvány góca, az Egyesült Államok után a fertőzöttek és a halálesetek alapján a második helyen álló Brazíliában vasárnapra egy nap alatt 1109-cel 57 070-re nőtt a halálozások száma. Huszonnégy óra alatt 38 693 új fertőzöttet jelentettek a brazil egészségügy-minisztérium napi jelentése szerint, így országszerte 1 313 667 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus. Az ország legnépesebb államában, Sao Paulóban a legsúlyosabb a járványhelyzet, 14 263 halálesetet és 265 581 fertőzöttet tartanak nyilván.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A perui egészségügy-minisztérium szombati jelentése szerint a fertőzöttek száma egy nap alatt 3625-tel 275 989-re nőtt, a halálesetek száma 9135. A kormány pénteken jelentette be, hogy június 30-án feloldják a korlátozó intézkedéseket, de Martin Viscarra elnök közölte, hogy a korlátozások a hét érintett régióban továbbra is életben maradnak. Peruban március 16-án kötelező karantént és kijárási tiltalmat vezettek be.

Kolumbiában egy nap alatt 4149 új fertőzöttet jelentettek, ez már egy hét alatt a harmadik rekord. A fertőzöttek száma 88 591, több mint Kínában. A halálesetek száma 2939, 128 ember pénteken vesztette életét.

A délkelet-mexikói Chiapas államban péntek este kórházakat rongáltak meg és rendőrautókat rongáltak meg Larrainzar településen, miután olyan álhírek terjedtek el, amelyek szerint füstöléssel szándékosan terjesztik a vírust. Több chiapas-i közösség ellenzi a dengue-láz elleni füstölést és a Covid-19 ellen alkalmazott fertőtlenítő sprayket. Egyesek azt hiszik, hogy a kormány szándékosan terjeszti így a vírust. Ez volt a harmadik alkalom, hogy Chiapasban hamis hírek alapján erőszakcselekményeket követtel el kórházak ellen. A 127 milliós lélekszámú Mexikóban 208 392 fertőzöttet és 25 779 halálesetet jelentettek.

Ázsiában, ahonnan - a közép-kínai Vuhanból - a világjárvány kiindult, a korlátozó intézkedések enyhítésével ismét nőtt a fertőzöttek száma. Dél-Koreában április óta a legtöbb napi új fertőzöttet regisztrálták, miután góc alakult ki egy nagybani piacon. Szombaton 62 új fertőzöttet jelentettek, így 12 715-re nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírus által fertőzöttek száma a koreai járványügyi központ szerint. Újabb haláleset nem történt, így 282 maradt a vírus halálos áldozatainak a száma. A betegségből 11 354-en gyógyultak meg.

Kínából 17 új fertőzést jelentettek, valamennyien Pekingben fertőződtek meg. Új halálesetet nem jelentettek, így Kínában 83 500 fertőzött közül 4634-en haltak bele a Covid-19-betegségbe.

Indonéziából 1189 új fertőzöttet és 34 halálesetet jelentettek vasárnap, így az igazolt fertőzöttek száma 54 010-re, a halálos áldozaté pedig 2754-re nőtt.

Tokióban vasárnap 60 új koronavírusos fertőzést jelentettek, a legtöbbet a veszélyhelyzet május 25-i feloldása óta. A japán fővárosban fertőző gócok alakultak ki az éjszakai mulatókban és a zenés szórakozóhelyeken.

Indiában, a világ második legnépesebb országában (1,3 milliárd lakos), ahol az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a félmilliót, a haláleseté pedig 15 685, szakértők szerint a járvány még nem érte a csúcspontját. Július végére csak Újdelhiben 500 ezer lesz a fertőzöttek száma a becslések szerint, a város vezetése vasúti kocsikat, szállodákat és rendezvénycsarnokokat vesz igénybe a kórházak tehermentesítésére.

Pakisztánban az igazolt fertőzöttek száma 202 944, a haláleseteké pedig 4118 volt, a napi új fertőzések száma szombatról vasárnapra legalább 4072, a halálozásoké pedig 82 volt. Az ázsiai országban azután kezdett ismét erőteljesebben terjedni a járvány, hogy Imram Han kormányfő a múlt hónapban feloldotta kijárási korlátozásokat. Az afrikai kontinens leginkább sújtott országából, a Dél-afrikai Köztársaságból szombaton egy nap alatt új 7210 fertőzöttet jelentettek, így a járvány kezdete óta a számuk eléri a 131 800-at, a 73 új halálesettel a járvány áldozatainak száma 2413 - közölte az egészségügy-minisztérium. Világszerte megközelítette a tízmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma, hét hónap alatt a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben közel félmillióan hunytak el, miközben a járvány által súlyosan érintett országok enyhíteni kezdek a korlátozásokon.

A tízmillió fertőzött kis híján a kétszerese az évente feljegyezett súlyos influenzás megbetegedéseknek, míg a több mint 497 ezer haláleset nagyjából megegyezik az influenza okozta halálesetek éves számával az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint.

