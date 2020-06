Zsuzsová "kiskutyusokként" kezelt felnőtt férfiakat, és a gyilkosság tényleges elkövetőjéről is elmélkedett

Alena Zsuzsová "napja" van ma a speciális bíróságon, ahol a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatban hallgatják meg. A komáromi nő beszámolt arról, hogy az egyik ügyésszel, René Vanekkel komoly levelezgetést is folytatott. Vele egy nappal a letartóztatása előtt is kapcsolatban volt. És mit szólt mindehhez a maffialistás bonviván, a köpcös machinátor, aki mindent a háttérből irányíthatott?

Ezt a kérdést az ügyész tette fel Zsuzsovának, ha nem is ezekkel a szavakkal. De az mindenesetre érdekelte a vád képviseletét, hogy tudott-e Marian Kočner arról, hogy Zsuzsová és Vanek között van valamiféle kapcsolat. "Tudott arról, hogy barátkozunk, hogy flörtölgetünk, hogy miről beszélünk, de semmi extra" - reagált a felvetésre a komáromi asszony, aki számára úgy néz ki, tulajdonképpen semmi sem ütheti meg az "extra" kategóriát.

És hogy milyen becenév alatt futott a rejtőjenői név birtokosa, ez a bizonyos Vanek? "Több beceneve is volt" - nyugtatott meg mindenki Zsuzsová. És ki rejtőzik a kiskutyus (šteniatko) megszólítás alatt? - kérdezte tovább az ügyész. "Mindenki az volt, akivel flörtöltem. Vagy hat kiskutyus is volt. Vanek urat is kiskutyusoztuk. Számomra minden férfi, akivel flörtöltem, kiskutyus volt." - enged bepillantást Zsuzsová a verbális előjátékába. És kik voltak ezek - indult be az ügyész, de jött a válasz hideg zuhanyként, erről a komáromi nő nem akar beszélni.

A nagymácsédi kettős gyilkosság egyik áldozatának édesanyja, Zlatica Kušnírová azt kérdezte Zsuzsovától, mit mondhatna neki erről az egészről a saját lánya. Zsuzsová azt felelte, "nagyon sajnálom, hogy ön nem beszélhet a saját lányával. De az ön helyében kinyitnám a szememet és megpróbálnám kideríteni, ki a gyilkosság tényleges elkövetője és ki az, aki felbérelte őt, mert akkor megnyugodna az ön lánya és büszke lenne önre. Mi a vádlottak padján ülünk, és semmi bizonyíték sincs ellenünk, hogy én megrendeltem volna Ján Kuciak vagy az ön lánya meggyilkolását. Ezt már csak azért is igyekszem bebizonyítani, hogy a tényleges gyilkosokat megtalálják" - szögezte le Zsuzsová.

