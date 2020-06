Kuciak-gyilkosság: A szakértő kizárta, hogy valaki módosíthatta a Threema tartalmát

Dušan Mikulaj kriminalisztikai és információstechnológiai szakértő a Specializált Büntetőbíróság szenátusa előtt kizárta, hogy valaki módosítást eszközölt volna Marian Kočner mobiltelefonjaiban és Threema-alkalmazásában. A tanúvallomás után július 20-ig felfüggesztették a Ján Kuciak meggyilkolása ügyében folytatott tárgyalást.

Mikulaj a bíróságon elmondta, hogy elméletileg lehetséges, hogy az alkalmazásba utólag írjanak bele üzeneteket, ahogy azt Marian Kočner és Alena Zsuzsová vádlottak állítják, ez azonban nyomokat hagyna. Ilyen nyomokat viszont Mikulaj nem talált. A szakértő továbbá azt is elmondta, hogy a Threema-alkalmazáson keresztül elküldött üzenetekhez egy alfanumerikus kód is létrejön, amely az üzenetek törlése után is megmarad. A Kočner telefonjában talált kódok megegyeznek azokkal, amelyeket Zsuzsová telefonjában találtak. A vádlottak azzal védekeztek, hogy sosem tagadták az egymás közti kommunikációt, és hogy a kód semmit nem árul el a kommunikáció tartalmáról.

Daniel Lipšic, a Kuciak-család jogi képviselője nagyon fontos bizonyítéknak tartja azokat az információkat, amelyeket ezekről a különleges kódokról mondott Mikulaj a bíróságon. A vádlottak ugyanis megkérdőjelezik azoknak az üzeneteknek a hitelességét, amelyek azt bizonyítják, hogy a gyilkosságot követő napon találkoztak egymással. „A véleményem szerint ez közvetett módon bizonyítja a Ján Kuciak meggyilkolásáért járó pénz átadását. Ha ez nem így lenne, akkor nem tagadták volna a találkozást, amelyet a Threema és más bizonyítékok is igazolnak” – véli az ügyvéd.

Mikulaj a Threemán kívül az Alena Zsuzsová lányának telefonjából származó fényképről is véleményt mondott. A képen állítólag Kočner autója látható, amely arra szolgál bizonyítékként, hogy a fénykép készítése idején találkozott Zsuzsovával. A metaadatokból az derül ki, hogy a képet 2018. február 26-án készítették, azon a napon, mikor a nyilvánosság értesült az újságíró meggyilkolásáról. A vád szerint Kočner aznap ismét találkozott Zsuzsovával a bacsfai (Báč) golfpályán. A vádlottak nem értik, hogy ez mit bizonyít. Zsuzsová azt mondta, sosem tagadta ezt a találkozót.

A vád szerint Marian Kočner rendelte meg az újságíró-gyilkosságot, aki azért akart bosszút állni, mert Kuciak a gazdasági jellegű bűncselekményeiről cikkezett. A további vádlottak Miroslav Marček, akit már nem jogerősen elítéltek, továbbá Szabó Tamás és Alena Zsuzsová.



