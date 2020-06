Magas radioaktív sugárzást észleltek a skandináv országok

Az adatokat a holland hatóságok elemezték ki, majd arra jutottak, hogy az anyag Oroszország nyugati részéről érkezett Skandinávia légterébe, és hogy az eset egy atomerőmű fűtőelemében keletkezett károsodásra utal.

Az orosz atomenergiai hivatal azonban közleményben tagadta, hogy bármilyen probléma lenne. Mint írták, az észak-nyugati országrészben lévő két atomerőművük normálisan működik és azokból nem szivárgott ki semmilyen radioaktív izotóp.

A Rosenergoatom orosz atomenergiai társaság a TASS hírügynökséggel közölte, semmilyen hibát nem észleltek a létesítményekben, és a referenciaszámokat sem lépték túl az említett időszakban.

A Nemzetközi Atomenergia‑ügynökség vizsgálatot indított.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN