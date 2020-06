Gyimesi a Kollár-plágiumról: számomra a kormány fontosabb, mint bármilyen diplomamunka

Meghallgatta Boris Kollárt az OĽaNO parlamenti frakciója, a házelnök a nagyrészt lopott diplomamunka ellenére valószínűleg maradhat a posztján. Gyimesi György képviselő szerint az ügy nem ér annyit, hogy az ellenzéket a kormányrúdhoz engedjék

Meggyőzte önöket a házelnök vagy támogatni fogják a leváltását

Az a döntés, hogy mi nem fogjuk támogatni a házelnök leváltását, ha lesz ilyen javaslat.

Arról nem volt szó, hogy esetleg maga mondana le a házelnöki posztról? Volt ilyen nyomás az önök részéről?

Mi erre nem szólítottuk fel. Azt viszont feladatul kapja Branislav Gröhling oktatásügyi és Mária Kolíková igazságügyi miniszter, hogy fogadjanak el egy olyan törvénymódosítást, hogy egy bizonyos időszakban, akár visszamenőleg, két, öt, tíz vagy húsz évre, vagy csak a jövőre vonatkozóan, hogy át lehessen világítani az összes záródolgozatot, mindegy, hogy az bakalári, magiszterei vagy doktori értekezés. És ha kiderül, hogy a titulust csalással szerezték meg, akkor a diplomát el lehet majd venni.

Az ön személyes véleménye szerint maradhat Kollár a házelnöki poszton, vagy le kellene mondania?

Számomra ez a koalíciós, és azok az ígéretek, amiket tettünk, a kormányprogram teljesítése sokkal fontosabb, mint bármilyen diplomamunka.

Tehát nem foglalkozik azzal, hogy Kollár csalt vagy nem csalt?

Nem ezt mondtam. Tőlünk kemény bírálatot kapott, nekünk sem mindegy, hogy hogyan szerezte meg a diplomáját, viszont

nem fogjuk „kitapétázni” a kormányba vezető utat az ellenzéknek Boris Kollár diplomamunkájával.

Vagyis nem fogjuk megbuktatni a kormányt egy diplomamunka végett.

Viszont az ellenzékben a jelenlegi kormánypártok még teljesen máshogy kommunikáltak. Nem visszalépés ez a választások előtti értékrendhez képest? Nem léptek vissza ezzel túlságosan sokat? Azt ígérték, hogy új értékek mentén politizálnak majd, fontos lesz önöknek a tisztesség.

Szerintem nem léptünk vissza, mert mi ebben a kérdésben Boris Kollárt nem támogatjuk. Ő levonta a személyes konzekvenciákat, elnézést kért, nem fogja használni a titulusát, nekem ebben a helyzetben ennyi elég. Viszont nekünk nagyon fontos az is, hogy ne csak Boris Kollárról szóljon ez az ügy, hanem nézzük meg a többi hasonló ügyet is. Az is lehet, hogy az ország diplomásainak a fele elveszti titulusát…

