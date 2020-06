Kell egy új rendőrfőnök, a kormány azon agyal, hogyan válasszák meg az új vezetőt

A kormány változtatni akar az országos rendőrfőkapitány megválasztásának módján. Ezt Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter jelentette ki a keddi sajtótájékoztatóján, Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány lemondására reagálva.

Roman Mikulec (Fotó: TASR)

„Mi már a kormány programnyilatkozatában is megmondtuk, hogy átértékeljük a jelenlegi rendszert. Erről van most szó” – válaszolt Mikulec arra kérdésre, hogy Lučanský távozásáig sikerül-e új rendőrfőnököt választani. „Nem akarunk sietni“ – mondta. „Azt akarjuk, hogy a választás menete legitim és a lehető legtranszparensebb legyen“ – érvelt Mikulec, aki elutasítja azokat az állításokat, melyek szerint újabban a belügyminiszter akarata lesz döntő. Mikulec szerint ha szeptember 1-ig nem is választják meg az új rendőrfőnököt, attól még Lučanský távozása miatt nem tör ki zűrzavar a rendőrségen.

Lučanský szavaira, melyek szerint a rendőrség átpolitizálódik, úgy reagált, hogy nem lát efféle elmozdulást, és azt maga Lučanský sem tudta neki pontosítani, hogy mit is ért ez alatt. Mikulec azt is megkérdőjelezte, hogy Lučanský 2018-as kinevezése teljesen transzparens módon zajlott volna. Azokra a vádakra, melyek szerint csökkentette Lučanský jogköreit, azzal reagált, hogy miután átvette a tárcát, egy olyan utasítást adott, amellyel megtiltotta a rendőrségen belüli mozgást. Elutasítja, hogy ez az utasítás közvetlenül Lučanský személyére irányult volna.

Arra a kérdésre, hogy a miniszter Branislav Zuriant, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség jelenlegi igazgatóját is le akarja-e váltani, azt válaszolta, hogy ez nem a mai nap témája. Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány a felmentését kérte és augusztus 31-ével készül távozni. Döntését azzal indokolta, hogy a belügyi tárca ellehetetleníti a munkáját, illetve hogy nem akar felelősséget vállalni a rendőrség átpolitizálásáért.

TASR