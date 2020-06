Csak nyugalom, még mindig van legalább két hónapunk arra, hogy benyújtsuk az adóbevallásunkat

Sok egyéni vállalkozó sürgethette a könyvelőjét a napokban, hogy június végéig készüljön el az adóbevallása. Aggodalomra nincsen ok, a határidő kitolódott.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A kisvállalkozóknak még mindig maradt arra idejük, hogy elkészítség az adóbevallásukat. Azokra is érvényes ez, akik még márciusban jelezték az adóhivatal felé, hogy majd június 30-ig nyújtják be a dokumentumot. Az új határidő attól függ, mikor jelentik be a világjárvány végét. Amint ez a bejelentés megtörténik, akkor a következő hónap végéig kell leadni a bevallást. Ha tehát mondjuk július 2-án bejelentik a pandémia végét, akkor augusztus 31-re tolódna a leadási határidő.

Jelenleg tehát még "rendkívüli helyzet" van érvényben, a kormány ezt még nem törölte el és ezzel automatikusan kitolódik az adóbevallás határideje is.

(DenníkN)