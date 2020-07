Bejuttathatott a szlovák konzulátus az EU-ba egy orosz ügynököt, aki aztán részt vett egy csecsen meggyilkolásában Berlinben

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter Szentpétervárra küld egy vizsgálócsoportot, melynek feladata kivizsgálni, hogyan kaphatott szlovák vízumot tavaly egy orosz férfi álnévvel és hamis adatokkal, aki vélhetően részt vett egy grúz személy berlini meggyilkolásában.

Roman Davydov

Három évvel a vietnami férfi németországi elrablása, és az EU-ból való kicsempészésében való valószínű részvétel után Szlovákia ismét nemzetközi botrány elé néz. A szentpétervári szlovák főkonzulátus tavaly júliusban egyéves vízumot adott egy férfinak, bizonyos Roman Davydovnak, aki ennek köszönhetően a schengeni övezetben szabadon mozoghatott.

A Bellingcat nevű projektben résztvevő invesztigatív újságírók a német Der Spiegel c. napilappal és az orosz Insiderrel együttműködve kiderítették, hogy hamis adatokat adott meg a vízumhoz. Kérvényében például azt írta, hogy turistaként szeretné meglátogatni Pozsonyt, a Falkensteiner hotelben készül megszállni, de másnap már menne is tovább Bécsbe, ezért van szüksége a gyors vízumra. Feltüntette a lakcímét, és azt írta a kérvényre, hogy építészmérnök. A Bellingcat csoport kiderítette, hogy a férfi álnevet használt, a cím, amit megadott, nem létezik, és valójában nem Pozsonyba érkezett meg elsőként, hanem a Bruzgi–Kuznyica Bialostocka fehérorosz-lengyel határátkelőn lépett be az EU-ba.

Az orosz férfi a német ügyészség szerint részt vett a csecsen származású, de grúz állampolgárságú Zelimhan Hangosvili berlini meggyilkolásában. Hangosvilit tavaly augusztusban lőtték le Berlinben, a Kleiner Tiergarten parkban.

A meggyilkolt Zelimhan Hangosvili (balra) és a gyilkossággal gyanúsított Vagyim Kraszikov

A tettes először elmenekült, de aztán a Spree folyóba dobott gyilkos fegyver megtalálása után rábukkantak. Letartóztatták ugyan a férfit, de rendkívül kevés információval szolgált a rendőrségnek, és tagadta a gyilkosságot. A férfi orosz útlevéllel lépett be Németországba, amelyen Vagyim Szokolov álnéven szerepelt. Az eredeti neve Vagyim Kraszikov. Míg az ő szerepe világos, addig a Davydov álnéven bejutott férfié a Bellingcat szerint egyelőre nem.

Vlagyimir Putyin 2012-ben vérszomjas terroristának nevezte Hangosvilit. Bizonyos információk szerint a meggyilkolása mögött az orosz titkosszolgálat (FSZB) állhat, Németország a bűntény után ki is utasított az országból két diplomatát. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megalapozatlannak tartotta a vádakat.

Korčok most azért küld vizsgálati csoportot, hogy feltárják, a szlovák konzulátus hibázott-e. A külügyminiszter minderről a szerdai kormányülés után tájékoztatott. "Azonnali vizsgálatot rendeltem el, hogy kiderüljön, megfelelően jártak-e el a vízum kiadásakor, minden szükséges lépést megtettek-e ahhoz, hogy a vízumot kiadjuk. Ugyancsak érdekel, hogy megfelelőek voltak-e a feltételek ahhoz, hogy egy évre szóló vízumot adjanak ki" - fogalmazott.

Szavai szerint pillanatnyilag semmi nem utal arra, hogy a konzulátuson hibáztak volna a schengeni vízumkódexszel szemben, szerinte ugyanakkor súlyos ügyről van szó, mivel nemcsak a saját, de egész Európa biztonságát érinti. Egyelőre csak találgatásnak nevezte, hogy a konzulátus munkatársai együttműködtek volna az orosz szervekkel.

