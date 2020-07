Donald Tusk Joe Biden győzelméért imádkozik

Tusk leszögezi, hogy a Szolidaritás szakszervezeti szövetség antikommunista tagjaként, lengyel kormányfőként és az Európai Tanács elnökeként is mindig hitt a republikánus értékekben és Amerika nagyságában. "Reagan volt a hősöm" - teszi hozzá a lengyel politikus.

Jak nazywać się będzie Fort Trump, jeśli - co bardzo prawdopodobne - wybory wygra Joe Biden? To pytanie nie jest żartem. Za kilka miesięcy Polsce grozi międzynarodowa izolacja - nie tylko w Europie. To jest prawdziwa stawka tych wyborów.