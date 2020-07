Jókai Színház: megvan az új évad programja, lesznek izgalmas előadások, Eperjes Károly lesz a közönségcsalogató

Befejeződött az igazgatóváltás a komáromi Jókai Színházban, Gál Tamás átvette az intézmény vezetését a színházat 16 éven át vezető Tóth Tibortól. Az átvétel korántsem volt zökkenőmentes, de ez elsősorban a koronavírusnak volt köszönhető. Tóth Tibor nem maradt a társulatban, de Gál szerint barátsággal váltak el. A május elején történt kinevezés óta elkészítették a jövő évad tervét, és júniusban – a járványhelyzet által megengedett mértékben – megpróbáltak színházként működni, vagyis előadásokat is tartottak. Az új évadban rendez majd a színházban Czajlik József, a Thália igazgatója, Michal Vajdička, a Szlovák Nemzeti Színház rendezője, volt igazgatója, de Gál Tamás Eperjes Károly rendezését is fontosnak tartja. Az új évadról Gál Tamás igazgatóval és Varga Emese művészeti vezetővel beszélgettünk.

Fotó: Jókai Színház

Májusban vette át a Komáromi Jókai Színház vezetését Gál Tamás Jászai Mari-díjas színművész, miután megnyerte a fenntartó, a Nyitra megye önkormányzata által kiírt pályázatot. Ezzel Tóth Tibort váltotta a poszton, aki 16 évig irányította az intézményt.

Üres kassza – 150 ezer eurós kiesés a COVID miatt

Az igazgató szerint üres kasszával kellett nekiállniuk az új évad tervezésének. „A koronavírus eddig mintegy 150 ezer euró kiesést jelentett. Ezért játszunk 2-3 szereplős darabokat, amelyek szinte nullköltségesek, ezeket is utólag fogjuk fizetni. Költségesebb előadásokat nem tudtunk színpadra vinni” – mondta a Paraméternek Gál. – Szinte üres a kassza, most várjuk a pályázati támogatásokat, ezekből próbálunk majd óvatosan gazdálkodni.”

Tóth Tiborral barátsággal elváltak

A társulat, a színház személyzetét csak kismértékben érintette a vezetőváltás. „ A gazdasági igazgatótól válunk el augusztus elsejével, helyére érkezik Banai Tóth Pál” - mondta Gál. Nem marad azonban a színházban Tóth Tibor korábbi igazgató sem. „Közös megegyezéssel szerződést bontottunk – magyarázta az új igazgató. –

Tóth Tibor egy időre elhagyja a színházat. Persze el tudom képzelni, hogy később, idővel visszatér. Most azonban úgy érzem, hogy ez így egészséges, hogy a volt vezető egy kicsit eltávolodik a színháztól.

De Tiborral barátságban váltunk el.”

Júniusban már játszott a színház

A március-április-május időszak szinte teljesen kiesett a színház életéből, júniusban viszont már szinte naponta játszottak. „Az első előadásokra csak 30 nézőt tudtunk beengedni, majd 60-at, végül 90-et. A hónap végén már sakktáblában tudtuk ültetni a nézőket, vagyis félházzal üzemeltünk. Júliustól már teljes nézőtérrel mehetnénk” - mesélte a Paraméternek Varga Emese művészeti vezető.

Az is nehezítette a munkájukat, hogy kezdetben a színészekre is korlátozások vonatkoztak: például csak egy háztartásban élők lehettek egyszerre a színpadon.

„Sok felnőttbérletes előadásunk elmaradt, ezt csak a Jelenetek egy házasságból című előadással tudtuk pótolni, amelyben Gál Tamás és Kis Szilvia játszik, akik a valóságban is egy párt alkotnak - magyarázta Varga Emese. – Majd a De mi lett a nővel című előadás következett, így tudtuk kiváltani a felnőttbérletes előadásokat. Az ifjúsági és a gyerekelőadások kapcsán azonban rengeteg adósságunk van, de ezt majd csak a következő évadban tudjuk pótolni.”

Új évad – mintha nem lenne probléma

Bíznak benne, hogy ősszel rendesen el tud indulni a színházi évad.

„Úgy állunk hozzá, mintha nem lenne anyagi problémánk, de nem is tehetünk mást. Abból indulunk ki, hogy szeptembertől elkezdünk végre játszani – magyarázta az igazgató.

– A legfontosabb a bérletek értékesítése lesz, anélkül nem tudnánk létezni, nagyon fontos, hogy minél többen vásároljanak bérletet.”

Shakespeare és Pirandello

A nagyszínpad programja már teljesen összeállt, a stúdió programjában még van bizonytalanság: egy nem lefixált előadás Rastislav Ballek rendezésében.

„A nagyszínpadon az első előadás egy Lüszisztráté-átirat, a Szeretkezz, ne háborúzz! című zenés játék lesz – mondja Varga Emese.

– Szilágyi Anna Eszter írt az eredeti darabból egy mai adaptációt, az előadást Hargitai Iván rendezi. A bemutató márciusban lett volna, de a járvány miatt ez elmaradt. Most, júliusban lesznek a próbák, és 19-én egy házi premier keretében bemutatjuk, így szeptemberre kulcsrakész lesz az előadás, szeptember 18-án lesz a bemutató.”

Mission Impossible és a londoni Shakespeare’s Globe

Czajlik József szeptemberben kezdi próbálni Tadeusz Słobodzianek A mi osztályunk című darabját, amelynek novemberben lesz a premierje. „Zenés előadás lesz, Lakatos Robi írt hozzá zenét, nagyon jó csapat állt össze körülötte – mondta Varga Emese. –

Érdekesség, hogy játszik majd benne Lucskay Robi, aki most a londoni Shakespeare’s Globe társulatának tagja. Ő még 20 évvel ezelőtt az Amadeusban kezdett itt Komáromban.”

Lucskay egyébként feltűnik a Mission Impossible 5. részében, a Titkos Nemzetben.

Vajdička és Eperjes egy színpadon?

Februárban lesz a következő bemutató, Szigeti József népi színműve, A vén bakancsos és fia, a huszár, Eperjes Károly rendezésében.

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatója Luigi Pirandello Hat szerep szerzőt keres című színműve lesz, amelyet Michal Vajdička, a Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, rendezője visz színre.

Michal Vajdička a Szlovák Nemzeti Színház drámatagozatának tavaly leváltott igazgatója, magasan jegyzett szlovák rendező. „Nagyon örülök, hogy elvállalta a Pirandello-rendezését” – mondta Gál Tamás.

Az igazgató azonban örül annak is, hogy Eperjes Károlyt is sikerült megszereznie, pedig ő nem a rendezéseiről híres, az utóbbi években pedig inkább politikai megszólalásaival került be a sajtóba. A Port.hu adatai szerint az elmúlt 10 évben mindössze 8 színházi rendezése volt. „Szinte nincs olyan magyar, aki ne ismerné Eperjes Károlyt, aki nemzetközi filmfesztiválok hatalmas sztárja volt, a mai napig jegyzik őt a filmvilágban. Én nagyon örülök, hogy ekkora művész hajlandó nálunk rendezni, és talán még játszani is fog a darabban” – mondta Gál.

Szerinte Eperjes nézőszámot is generálhat.

„Nekünk is megvannak a sztárjaink, mint Bandor Éva vagy Mokos Attila, de szükségünk van magyarországi sztárokra is. Lesz még itt más magyarországi, ismert színész-rendező is, de erről még nem akarok beszélni” – ígérte Gál.

A Vasmacskából Benkő Géza Stúdió

A színház 2017-ben elhunyt színészéről, Benkő Gézáról nevezi majd el stúdióját, amit eddig Vasmacskának hívtak, a stúdió falára Szkukálek Lajos festőművész készít portrét a színészről. A stúdiót Matusek Attila irányítja majd, akinek rendezése is lesz a következő évadvan.

„Rögtön szeptemberben lesz egy Shakespeare-bemutató, Matusek Attila rendezi a Hamletet a pozsonyi színművészeti magyar diákjaival, kicsit rendhagyó felfogásban” – mondta Varga Emese.

A már említett Rastislav Ballek, aki korábban A hentessegédet rendezte Komáromban, valószínűleg Nádas Péter Temetését viszi majd színre tavasszal.

A stúdióban emellett lesz még két vendégelőadás is: Laboda Róbert – Matusek Attila által írt Pillanat, amely kilóg az időből című sci-fi monodrámát Matusek Attila adja elő, a másik pedig Soóky László: Assziszi Szent védőbeszéde című monodrámája lesz, amelyet Telihay Péter rendez és Culka Ottó előadásában kerül színre.

Előadások nemcsak gyerekeknek

„Az ifjúsági és a gyerekelőadások kapcsán azonban rengeteg adósságunk van – ismerte el Varga Emese. – De ezt majd csak a következő évadban tudjuk pótolni.” Nem ugyanazok az előadások lesznek, mint ebben az évadban voltak, de az Óz, a csodák csodája műsoron marad. A legkisebb nézőiknek koncertelőadást készítenek elő.

„Szarka Gyula színházi koncertjéről van szó, a Tücsök lakodalmáról, amelyet 13 előadásban mutatunk meg – mondta Gál.

– Örülök, hogy régi jó barátom, Szarka Gyula itt fog koncertezni.”

Az alsó tagozatos tanulók a Tücsöklakodalom mellett, Garajszki Margit Bartók és a fából faragott királyfi című meséje nyomán született előadást láthatják. A felső tagozatos tanulóknak a Kor-Zár verséneklő együttes és a Csavar Színház Rege a tűzről és jácintról című Nagy László ihlette produkcióját ajánlja a színház.

Állj, ki vagy?!

„A Hamlettel kezdődik az évad, amelynek az első mondata, az Állj, ki vagy? Gyakorlatilag minden előadás erre a kérdésre ad választ – mesél az évad felépítéséről Varga Emese. –

A Hamlet az értelmiség helyzetéről szól, a mai fiatalok szempontjából, a Słobodzianek-darab kicsit történelmi visszatekintés, 20. századi bűneinkkel és traumáinkkal való szembenézés lesz, a Pirandello pedig egy színházi ars poetica megfogalmazása, hogy hol van nekünk ebben a helyünk.

Tehát valamilyen szinten az indentitáskeresésről szól majd az évad.”

Szerinte a program élesebb, kellemetlenebb kérdéseket feszeget majd, mint a korábbi évek darabjai. „Az elmúlt időszak társadalmi eseményei is afelé visznek, hogy nem biztos, hogy a traumákat rejtegetni kell, bátrabban kérdezhet, fogalmazhat egy színház – mondja a művészeti vezető. – Bízom benne, hogy a nézők részéről lesz erre is igény, nemcsak a könnyed szórakozásra.”

Lajos P. János