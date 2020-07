Gyimesi György szerint nem lesz újabb földelkobzás a Beneš-dekrétumok alapján

Megkaphatják a parcelláik árát azok a telektulajdonosok, akiknek a Beneš-dekrétumok alapján akarta elkobozni a Szlovák Földalap, állítja Gyimesi György (OĽaNO), szerinte ugyanis elmarad a péntekre tervezett kisajátítási eljárás. Tomáš Plank, a telektulajdonosok ügyvédje ezt a hírt csütörtök este még nem tudta megerősíteni.

Pénteken kezdődött volna az a kisajátítási eljárás, amelyet a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) indított olyan parcellák ügyében, amelyeket a Szlovák Földalap szerint már a Benes-dekrétumok alapján ki kellett volna sajátítani. Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint azonban a kisajátítás nem kezdődik meg, mivel az NDS visszavonta a kisajátítás lefolytatására beadott indítványát. A parcellák a D4-es nyomvonalán, Pozsonypüspöki kataszterében fekszenek.

„Az NDS kezdeményezi az eljárás leállítását, erről a közlekedésügyi miniszterrel és a házelnökkel egyeztünk meg – mondta a Paraméternek csütörtökön Gyimesi.

– Úgy egyeztünk meg, hogy az ügyben döntsön a bíróság, ez jövő hétre várható.”

Csalókkal egy kalap alatt

A képviselő egyeztetett a Szlovák Földalap (SPF) igazgatónőjével is, Gabriela Bartošovával. „A beszélgetésünk során megerősítette, hogy az SPF mindenkit egy kalap alá vett, mert bizonyos telkekre telekspekulánsok is rámozdultak, akik gyorsított eljárásban rá akarták íratni a telkeket bizonyos magánszemélyekre, és eladni az NDS-nek – tájékoztatott Gyimesi. – Ez azonban hátrányosan érintette a tényleges tulajdonosokat is.” Szerinte hét per van folyamatban.

„Ahol nincs bizonyíték a parcella korábbi elkobzására, az NDS kivásárolja a parcellákat, ahol azonban megtalálták az eredeti elkobzási végzést, az a parcella marad a Földalapé” - magyarázta Gyimesi.

Szerinte az SPF most már egyenként vizsgálja minden vitatott parcellának a tulajdonosát.

Munkacsoport keresi a komplex megoldást

A képviselő szerint a médiafigyelemnek köszönhetően az SPF most már odafigyel, hogy tisztázza a tényleges jogi helyzetet. „Létrehoztak egy munkacsoportot, amely a közlekedésügyi, az igazságügyi és a földművelésügyi minisztérium szakembereiből áll, ők fogják megpróbálni komplex módon megoldani ezt a problémakört” - magyarázta Gyimesi.

Az ügyvéd nem tud az eljárás leállításáról

A telektulajdonosok ügyvédje Tomáš Plank azonban nem értesült még a kisajátítás leállításáról. „Nekem nincs ilyen információm – mondta csütörtökön este a Paraméternek Plank. – Pedig a járási hivatalban megvan a mobilszámom és az email-címem is, de nem kaptam tőlük értesítést.”

Szerinte korábban telefonon is értesítették, ha fejlemény volt az ügyben.

„Még nem hívtak, nem értesítettek, hogy megszüntették volna a pénteki terminust” – mondta Plank.

Ő pénteken ott lesz a hivatalban. „Lehet, hogy csak a helyszínen kapok tájékoztatást, de amíg én nem kaptam meg a hivatalos értesítést, addig úgy veszem, hogy folyik tovább az eljárás” – magyarázta az ügyvéd. Szerinte az nagyon jó hír lenne, ha az NDS valóban kezdeményezte volna az eljárás leállítását. Plank 10 olyan ügyet képvisel, amelyben szerinte nem született konfiskációs döntés a háború után, ügyfelei közt vannak szlovákiai, magyarországi és osztrák telektulajdonosok is.

