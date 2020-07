Normális ország ez? A bolondját járatják velünk! Kifakadtak a politikusok azon, hogy megfúrták az R2-es út megépítését

Nem ujjonganak az örömtől a hazai magyar pártok, hogy a Nemzeti Autópálya Társaság (NDS) visszavonta az R2-es gyorsforgalmi út Rozsnyó és Szádalmás közti szakaszára tavaly kiírt versenypályázatot. Ennek az útvonalnak lenne a része a szoroskői hágó alatt megépítendő alagút is.

Az NDS azzal indokolta a döntését, hogy hiányos az építkezési engedély, és a pénzügyi tárca "Értéket a pénzért" intézete szerint pedig nem megtérülő a beruházás. Az Andrej Doležal (Sme rodina) vezette közlekedésügyi minisztérium már korábban jelezte, a pályázatot leállítják, már csak azért is, mert az uniós alapokból problémás lenne a vonatkozó útszakasz építésének finanszírozása.

Egy rosszul előkészített döntést ürügyként használt a minisztérium új vezetése arra, hogy törölje az R2-es szoroskői alagutat magában foglaló szakaszának versenytárgyalását.- véli az Összefogás a kérdésről, és felsorolja, mi minden lenne másképpen, ha normálisak lennének a közállapotok: „Egy normális országban ez az alagút – a déli vonal egyetlen alagútja – már régen üzemelne. Normális esetben legkésőbb az elmúlt négy évben be kellett volna indítani az építését. Normális esetben egy elbaltázott tendert újraírnának és folytatódna a projekt” – mutatott rá Mózes Szabolcs, a tömörülés elnöke. "Itt folytatódik a nem normális helyzet - folytatja a pártelnök -

Dél-Szlovákia, azon belül a sokat szenvedett gömöri régió továbbra is parkolópályán marad.

Szerinte ez az eset is mutatja, hogy hozzáértő magyar érdekképviselet nélkül nem lesz előrelépés a magyarlakta régiókban. Az Összefogás levélben keresi meg Doležal közlekedési és építésügyi minisztert, melyben a kérdéses szakasz újratervezését, új tender kiírását sürgeti a gömöriek érdekében.

Sólymos László elfogadhatatlan politikai döntésnek tartja, hogy az R2-es gyorsforgalmi út Rozsnyó és Szádalmás közti szakasza a szoroskői alagúttal nem épül meg. "A gömöriek és mindenki, aki nyugatról keletre a déli vonalon utazik, várja a megoldást. Szoroskőnek alternatív megoldásra van szüksége. Az, hogy nincs eléggé előkészítve és nem megtérülendő beruházásról van szó, a helyiek számára nehezen elfogadható érv." - írja a Híd párt elnöke a tömörülés közösségi oldalán.

A versenypályázatot még az előző miniszter alatt, Érsek Árpád idejében írták ki. Ezzel kapcsolatban Sólymos a portálunknak egy közmondással értékelte a pénzügyi tárca illetékeseinek R2-ellenes álláspontját: "aki verekedni akar, könnyen talál botra. Botot, nem is egyet, az Értéket a pénzért intézet az előző választási időszakban is talált." A korábbi kormány részéről azonban megvolt az akarat, ami most hiányzik.

A jelenlegi kormány a bolondját járatja velünk, magyarokkal

és mindenkivel, aki az ország déli területein él. - így a Híd vezetője.

