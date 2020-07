Ünnepel a torta (FOTÓK)

A Csallóköz és Csallóköz közepén az Amade kastélyszálló olyan szép, hogy minden csodálatot megérdemel. Pedig kockázatos vállalkozás volt az elfeledett Aranykertbe, s annak is egyik legelfeledettebb sarkába egy butikhotelt megálmodni. A szálló mégis most ünnepelte fennállásnak tizedik évfordulóját egy stílusos borvacsorával.

Az est főszereplője egy gyönyörűszép torta volt, amelyen minden attribútum megjelent, ami a szép Csallóközt nevezetessé teszi.

Először is ült rajta egy béka — hiszen a régiek szerint a Csallóköz nem más, mint egy hatalmas béka (a monda szerint a rossz lelkek és jó lelkek is béka alakban jártak a lápos vidék felett). A tortán volt még szitakötő, amelyik a gazdag faunára és flórára utalt, hiszen az idevalósiak hiszik, hogy a világ legjobb helyén élnek, ahol fojtogatóan édes illatú virágok nőnek az árterekben és a föld mélyén a legjobb víz folyik. Mert hány olyan hely van még Európában, ahol aranyat mosnak a folyóparti fövenyből? S nem utolsósorban: ez a táj adta első magyar dalköltőnket, Amade Lászlót. Volt hát a csicsás tortára mit rápingálni, még a füzér is igazi gipszfüzért idézi a kastély ablakairól. A cukorkaszínek pedig a régi világ édességét jelképezik, ahol fehér bodorított parókába öltözött urak kellemkedtek a hölgyekkel.

Nézegessünk hát szép képeket a hangulatos tortáról és esti vacsoráról — s aki meg szeretné tekinteni élőben, amit most a képeken lát, megteheti.

Köszönjük szépen a Pálma - Dom Kvetov - Virágok háza csapatának a gyönyörű dekorációt!

—néva—

(PR-cikk)