Kiska Remišovának adná át pártja irányítását

A legkisebb kormánypárt, az exállamfő által létrehozott Za ľudí augusztus 8-án tartja tisztújító kongresszusát. Ennek apropóján készített interjút Andrej Kiska pártelnökkel a Sme lap.

Fotó: tasr

A megroggyant egészségi állapota miatt a politikától búcsúzó Kiska úgy véli, Veronika Remišová megpályázhatná a pártelnöki pozíciót. Remišová aztán Juraj Šeligával - akit Kiska nagy politikai tehetségnek tart - erős kettőst alakíthatnának ki. Az exállamfő számára ez lenne az ideális forgatókönyv. Szerinte a pártja támogatottsága azért esett az 5 százalékos küszöb alá, mert az ápolása miatt ő visszavonult a napi politikától. Ezért is szerette volna, ha minél hamarabb megtartanák a kongresszust. Kiska megjegyezte azt is, hogy az is betett a tömörülésének, hogy koalícióra léptek Boris Kollár pártjával. Erről a koalíciókötésről a korábbi elnök elmondta, Igor Matovič nagyarányú győzelmet aratott, és aztán megegyezett Kollárral. Aztán a kormányfői poszt várományosa kijelentette azt is, hogy ha alkotmányos többsége lenne a kormányának, akkor rendet lehet tenni az igazságügy területén is. Kiska hozzátette, ő Matovič nak jelezte a fenntartásait Kollárékkal kapcsolatban, de bízott abban, hogy az új miniszterelnök nem adja fel korrupcióellenes és allűrmentes magatartását.

Csalódásként élte meg Kiska, ahogy a kormányfő kezelte Boris Kollár plágiumügyét. Szerinte ugyanis nem lehetséges azzal elintézni ezt az ügyet, hogy a smeres maffiával kell harcolni, és ezért nem foglalkozunk a saját hibáinkkal. Hiszen senki sem felejtheti el, hogy Matovič és Kollár egy emberként bírálták a korábbi házelnököt, Andrej dankót, akiről szintén kiderült, hogy a diplomamunkájával nincs minden rendben.

A Smer szétesésével összefüggésben az exállamfő megjegyezte, hogy el tudja képzelni, ez a Peter pellegrini nevével fémjeleztt új párt, a Hlas létrejötte előre le volt egyezve Robert Ficóval. Megegyezhettek, hogy akkor most szétválnak az útjaik, úgy tesznek, mintha ellenségek lennénk, aztán a két párt összehoz összesen 30 százalékot és aztán újból kormányozhatnak együtt. Hogy ez a forgatókönyv mennyire létezik, majd meglátjuk, ha Fico milyen kampányt indít Pellegrini ellen. - zárta okfejtését Andrej Kiska.

(Sme)