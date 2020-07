Európa-liga: Német párharc is lehet a negyeddöntőben

Továbbjutásuk esetén a Wolfsburg és az Eintracht Frankfurt egymással találkozik a legjobb nyolc között a labdarúgó Európa-liga nyolccsapatos németországi záró tornáján.

A sorozat pénteki nyoni sorsolásán eldőlt, hogy a Manchester United - amennyiben a papírformának megfelelően sikerrel veszi a LASK elleni párharcot - a Basaksehir és a Köbenhavn különcsatájának továbbjutójával találkozik. A Sevilla és a Roma vetélkedéséből továbblépő gárdára a nyolc között az Olimpiakosz vagy a Wolverhampton Wanderers vár, az Internazionale pedig - amennyiben túljut a Getafén - a Glasgow Rangersszel vagy a Bayer Leverkusennel találkozik.

A Sevilla-AS Roma és az Internazionale-Getafe mérkőzések a koronavírus-járvány miatt elmaradtak, a párharcok most a többitől eltérően egyetlen találkozón, semleges helyszínen dőlnek el Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, a többi visszavágót az eredetileg is pályaválasztó együttesek otthonában játsszák le augusztus 5-én vagy 6-án. Az El nyolcsapatos zárótornáját Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg és a döntő helyszínéül is szolgáló Köln rendezi augusztus 10. és 21. között. A negyeddöntőkre augusztus 10-én és 11-én, az elődöntőkre 16-án és 17-én, a fináléra 21-én kerül sor.



Az Európa-liga záró tornájának sorsolása:

negyeddöntő:

1. VfL Wolfsburg (német)/Sahtar Donyeck (ukrán) /az első mérkőzés eredménye, az elöl álló csapat játszott otthon: 1-2/ - Eintracht Frankfurt (német)/FC Basel (svájci) /0-3/

2. LASK Linz (osztrák)/Manchester United (angol) /0-5/ - Basaksehir (török)/FC Köbenhavn (dán) /1-0/

3. Internazionale (olasz)/Getafe (spanyol) - Glasgow Rangers (skót)/Bayer Leverkusen (német) /1-3/

4. Olimpiakosz (görög)/Wolverhampton Wanderers (angol) /1-1/ - Sevilla (spanyol)/AS Roma (olasz)



elődöntő:

4. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese

3. negyeddöntő győztese-1. negyeddöntő győztese



MTI