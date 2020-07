Brutális adat: három évszázada nem mért lejtmenet várhat a brit gazdaságra

Példátlan ütemben, 19,1 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) a májussal zárult három hónapban a koronavírus-járvány átszűrődő reálgazdasági hatásai miatt - közölte kedden a brit statisztikai hivatal (ONS).

Illusztráció

Az egyik vezető londoni elemzőműhely, a brit kormány számára költségvetési és makrogazdasági előrejelzéseket készítő, de független elemzőintézetként működő Office for Budget Responsibility (OBR) ugyancsak kedden bemutatott 160 oldalas tanulmányában közölte: az általa kidolgozott összes előrejelzési forgatókönyv három évszázada nem mért idei egész éves recessziót valószínűsít a brit gazdaságban.

A statisztikai hivatal ismertetése szerint májusban 1,8 százalékkal nőtt ugyan havi összevetésben a brit gazdaság teljesítménye, de a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozó intézkedések hatására a hazai össztermék értéke a februárban - a korlátozások bevezetése előtti utolsó teljes hónapban - mért szintnél így is 24,5 százalékkal alacsonyabb volt. A brit kormány március utolsó hetében vezette be a szinte teljes gazdasági zárlattal járó korlátozásokat.

A májussal véget ért három hónapban intenzíven gyorsult a visszaesés üteme: az ONS felülvizsgált keddi adatai szerint a február és április közötti három hónapban 10,8 százalékkal, a márciussal zárult háromhavi időszakban 2,2 százalékkal csökkent a brit GDP-érték. Ráadásul a májusban mért 1,8 százalékos havi összevetésű GDP-növekedés is messze elmaradt az elemzői várakozásoktól: az előrejelzések konszenzusos átlaga a brit hazai össztermék 5 százalékos havi emelkedését valószínűsítette arra a hónapra. A statisztikai hivatal közölte: számításai szerint a brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítménye a májussal zárult három hónapban 18,9 százalékkal, a termelőágazatoké 15,5 százalékkal, az építőiparé 29,8 százalékkal zuhant.

A vizsgált időszak egészében mért összágazati GDP-zuhanás nem volt váratlan, hiszen a felülvizsgált adatok szerint márciusban 6,9 százalékkal, áprilisban példátlan ütemben, 20,3 százalékkal esett vissza havi összevetésben a brit gazdaság teljesítménye. Londoni elemzői várakozások szerint a brit gazdaság az idei év egészét súlyos recesszióban tölti. Az Office for Budget Responsibility keddi átfogó tanulmányában három előrejelzési forgatókönyvet dolgozott ki, és mindhárom 10 százaléknál nagyobb mértékű GDP-zuhanást feltételez 2020-ra.

Az OBR szerint ez azt is jelenti, hogy mindhárom változat alapján a brit gazdaság teljesítménye az idén 300 éve nem mért ütemben csökken. A cég központi forgatókönyvében az idei évre 12,4 százalékos GDP-visszaesés, 2021-re ugyanakkor 8,7 százalékos gazdasági növekedés szerepel. A kedvező előrejelzési forgatókönyv 10,6 százalékos visszaesést valószínűsít 2020-ra, a jövő évre pedig meredek, 14,5 százalékos növekedéssel számol. Az OBR negatív prognózisváltozata ugyanakkor 14,3 százalékos idei GDP-zuhanást tartalmaz, és 2021-ben is csak 4,6 százalékos növekedést tart lehetségesnek a brit gazdaságban.

A ház központi forgatókönyve szerint a brit közfinanszírozási szektor idei nettó hiteligénye 322 milliárd font lesz. Az OBR számításai szerint ez 16 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánynak felelne meg. A cég kiemeli, hogy békeidőben szintén 300 éve nem volt példa ilyen magas deficitre Nagy-Britanniában. Az előrejelzés szerint ebben a környezetben a 2020-2021-es pénzügyi év végére - hatvan év óta először - 100 százalék fölé emelkedik a hazai össztermékhez mért brit államadósság-ráta.

Egy másik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) a keddi GDP-adatismertetés után összeállított előrejelzésében közölte: számításai szerint a brit hazai össztermék 2020-ban 11,6 százalékkal zuhan. A ház elemzői szerint túlzottan derűlátónak bizonyultak azok a várakozások, amelyek V alakú növekedési pályát valószínűsítettek, vagyis azzal számoltak, hogy a meredek visszaesést ugyancsak éles ívű fellendülés követi. A Capital Economics londoni elemző cég keddi helyzetértékelésében közölte: számításai szerint a második negyedévben még akkor is 20 százalék körüli ütemben zuhanhatott a brit hazai össztermék az első három hónaphoz képest, ha júniusban 10 százalékkal emelkedett a GDP-érték havi összevetésben.

MTI