Maszkban, pozitív üzenettel indít a divatvilág fővárosa

Szájmaszkban és megfelelő távolságtartással rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni első divatbemutatót Milánóban.

Illusztráció (tasr)

A milánói divathét jórészt online zajlik, de a Dolce & Gabbana szerdai divatbemutatójára már válogatott vendégsereget is várnak. A bemutatót a Humanitas kutatási alapítvány egyetemi kampuszán tartják. Az alapítvány a koronavírus-elleni vakcina kifejlesztésén dolgozik, és a projektet a Dolce & Gabbana finanszírozza. "Pozitív üzenetet akarunk küldeni, az újjászületés üzenetét: lehet újrakezdeni, tiszteletben tartva a biztonsági intézkedéseket" - hangsúlyozta Giulia Piacentini, a márka szóvivője.

A Dolce & Gabbana mellett szerdán egy másik olasz márka, az Etro is felvonultatja modelljeit a közönség előtt. A luxus divatházak is kénytelenek voltak bezárni a világjárvány miatt. Március óta nem rendeztek közönség előtt divatbemutatókat sem, csak online közvetített bemutatóik voltak. A párizsi Haute Couture rendezvényei is a virtuális térben zajlottak. A francia divatvilág szeptembertől akarja visszaállítani a közönséggel megrendezett bemutatókat.

A Dolce & Gabbana 2021-es tavaszi-nyári kollekcióját mintegy 200 olasz és külföldi vendég előtt tartják meg szerdán. A divatbemutatón dolgozó manökenek és a személyzet pontos biztonsági előírásokat követ, és betartják majd a távolságtartás szabályait is. A kulisszák mögött és a vendégek számára kötelező lesz a maszk viselése, azt azonban a divatház nem árulta el, hogy modelljei is felveszik-e a ruhákhoz illő maszkot.

Piacentini kiemelte, hogy a bemutatóval a Humanitas Covid-19 kutatását támogatják. A show szponzorai adománnyal járultak hozzá a projekthez, és a bemutató vendégei is adakozhatnak erre a célra.

MTI