Koronavírus - Belgium egyelőre leáll a korlátozások enyhítésével

A belga nemzetbiztonsági tanács szerdán úgy döntött, hogy egyelőre nem engedélyezi a koronavírus féken tartását szolgáló korlátozások további lazítását - írja a helyi sajtó.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

Sophie Wilmes miniszterelnök a tanácsülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az eredetig 5 szakaszra tervezett korlátozásenyhítések mégsem léphetnek az utolsó fázisba, mivel "már július eleje óta észlelhető, hogy a vírus új erőre kapott, és ismét egyre gyorsabban terjed." A kormányfő hozzátette: a döntést jövő héten felülvizsgáljak, amikor már "pontosabb képet" kapnak a járvány helyi terjedéséről.

"Az esetszámok hirtelen csökkenése után azt vettük észre, hogy az újonnan fertőzöttek száma a napokban már 8 százalékkal növekedett, a reprodukciós ráta ismét egy felett van"

- figyelmeztetett.

Wilmes arra is emlékeztetett, hogy a maszk viselése immáron kötelező minden üzletben és olyan zárt helyiségben, ahol egyszerre több ember is tartózkodik.

"A maszk mindennapi életük részévé vált. A teljes védekezéshez nem elégséges, de aki nem viseli, büntetésre számíthat"

- hangsúlyozta.

A külföldi nyaralásokkal kapcsolatban elmondta, hogy mindenhol és minden esetben is be kell tartani a higiéniai és távolságtartással kapcsolatos előírásokat, mert "a vírus külföldön is ugyanaz a vírus marad".

Kiemelte, hogy a "járványmutatók ismét egyértelműen a rossz irányba mutatnak", és az újabb általános lezárások és leállások elkerülése érdekében a megelőzésre kell koncentrálni. Hozzátette azonban, hogy ha a helyzet ismét komolyra fordul, a belga kormány kész újra szigorú korlátozásokat elrendelni.

Az ország flamand régiójában 4907, a vallon tartományban 3392, míg Brüsszelben 1489 aktív fertőzöttet tartanak számon. A 11,5 millió lakosú országban közel 9800-an haltak már bele a kórba, illetve 62 802 ember kapta el a fertőzést.

(MTI)