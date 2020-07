Megnyílt a Dunaszerdahelyi Turisztikai Látogatóközpont

Turisztikai látogatóközpontot nyitott Dunaszerdahelyen a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség, melyben információkkal, térképekkel és szuvenírekkel látja el a régióba látogatókat.

Fotók: Paraméter

A 16 tagú szövetség, melynek tagjai közt ott van például a dunaszerdahelyi és a nagymegyeri termálfürdő, a Slovakiaring, a Malkia Park és a Kukkónia polgári társulás is, már július 1-jétől megnyitotta az irodáját, melyet azonban hivatalosan szerdán adtak át.

„Mindenki közös célért dolgozik, hogy az ide látogató turista minél jobban érezze itt magát. A hosszú távú cél, hogy ne csak egy napra, egy intézménybe jöjjenek, hanem minél színesebb programot tudjunk neki kínálni” – árulta el kérdésünkre Koller Ingrid, a szövetség igazgatója.

A megnyitón részt vett Hájos Zoltán polgármester is, aki beszélt arról, hogy eddig egy külső cég bevonásával oldották meg a régió idegenforgalmi propagációját, most viszont ezt már egy saját irodán keresztül teszi majd a szövetség, ami így sokkal hatékonyabb is lehet. „A szövetség lényege, hogy Dunaszerdahelynek önmagában nincs akkora idegenforgalmi potenciálja, hogy egy turistát akár egy héten keresztül is látnivalóval, élményekkel lásson el, a szövetség tagjai azonban kiegészíthetik és erősíthetik egymást. Egy hétbe belefér már mindkét termálfürdő meglátogatása, dunai hajózás, vagy például golf és lovaglás is. A szövetség feladata a régió integrálása, hogy minél több turistát tudjunk idecsalogatni” – fejtette ki.

Koller Ingrid elmondta, hogy a nyitás óta elsősorban olyan turisták érkeztek az irodába, akik célirányosan kerestek bizonyos információkat adott látványosságokról vagy úticélokról.

„Egyedülállóak a programnaptárunkkal ellátott, érintőképernyős információs totemeink, amelyekből hattal rendelkezünk. Egy megyei pályázatból elnyert összegből biztosítottuk őket, jelenleg a dunaszerdahelyi és nagymegyeri termálfürdőben, a Malkia Parkban, a Slovakiaringen és Somorján is van egy kihelyezve, a hatodik pedig ide kerül majd az irodába” – húzta alá.

Úgy látja, nemcsak a külföldről idelátogató turisták számára érdekesek a szövetség által javasolt látnivalók, de a járványhelyzetből kifolyólag a helyi lakosok is azonosultak a maradj otthon, nyaralj otthon filozófiájával, és egyre többen keresik fel például a vízimalmokat Dunatőkésen, Jókán vagy Gútán, valamint fellendülőben van a kerékpáros turisztika is.

Elárulta azt is, hogy most pályáznak a megyénél egy átalakított karavánautó megvételére, mellyel a csökkenő látogatottsággal bíró turisztikai kiállításokat kívánják ellensúlyozni azáltal, hogy különböző eseményekre látogatnának el, és mutatnák be általa a régiót.

A Dunaszerdahelyi Turisztikai Látogatóközpontba költözik át az Arrabona EGTC irodája is, mely másfél évvel ezelőtt nyílt az Üzleti és Tájékoztatási Központban. Az Arrabona EGTC-t 2010-ben alapította Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja, győri székhellyel. A csoportosulás célja, hogy a szlovák-magyar határ menti térség (Szigetköz és Csallóköz) közös területfejlesztési céljainak megvalósítását segítse. Ma már összesen 33 település szerepel a tagjai között.

Hájos Zoltán elmondása szerint augusztus 12-én Dunaszerdahelyre látogat Dézsi Csaba András győri polgármester, akivel ugyancsak meglátogatják majd a most megnyílt irodát.

(SzT)