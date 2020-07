Matovič botránya kellett ahhoz, hogy Fico végre felvegye a kesztyűt Pellegrini ellen

A Smer-frakció képviselői mindenkinél korábban, már most felkészültek arra, hogy belevágjanak Igor Matovič kormányfő leváltásába. Ezt jelentette ki a többszörös exminiszterelnök, Robert Fico azt követően, hogy korábbi párttársa, Peter Pellegrini pár órával előtte jelezte, majd hétfőn beindítják a plágiumbotrányba keveredett OĽaNO-s politikus menesztésére törekvő eljárást.

Fotó: tasr

Fico megvárta, amíg smeres exkollégája elmondta a magáét péntek délelőtt, és aztán megelőzte Pellegrinit, mondván: a Smer már csütörtökön meghozta ezt a döntést, és elő is készítették az aláírásgyűjtő íveket is. A Smer-SD részéről így 26 képviselő kész aláírni a bizalmatlansági indítványt, de Fico - nagy kegyesen - meg fog szólítani független képviselőket is. Érdekes lesz követni, mit szólnak ehhez a "függetlenek", élükön a Smernek a napokban búcsút intő parlamenti alelnökkel. Pellegrini pénteken délelőtt szintén felszólította a kormányfőt, hogy mondjon le a miniszterelnöki posztjáról, mert ha nem, akkor majd a jövő héten lesz valami, és azt is megmondja, hogy mi.

A Smerből távozott exkormányfő, aki a Hlas nevezetű új pártjának létrehozásán ügyködik, két órával Fico előtt azzal a felhívásal fordult Matovičhoz, hogy szedje sátorfáját. Peter Pellegrini annak kapcsán intézett felszólítást a kormányfőhöz, hogy kiderült, Matovič diplomamunkája plágium: lemásolt két könyvet és 1998-ban a saját alkotásaként adta le. Pellegrini szerint ha önként nem távozik Matovič, az exsmeres politikus már hétfőn aláírásgyűjtésbe kezd, hogy a kérdéssel a parlament rendkívüli ülésén foglalkozzanak.

Most Pellegrininek ez a hétfői programja kérdőjeleződik meg, hiszen Fico rálicitált Pellegrini bejelentésére, és így majd érdekes lesz követni, a Matovič számlájára történő nyomulás során melyikőjük szerez több pontot a vezető ellenzéki tömörülés címért folytatott küzdelemben.

(para)