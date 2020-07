Forró Krisztián: Nemcsak rajtunk múlik, hogy hogyan alakul majd ki az egység

Az MKP kongresszusa meggyőző többséggel, 114 szavazattal választotta elnökké, ellenfele, Őry Péter 76 voksot kapott. Viszont a második szavazást elveszítette, az OT elnökének nem az ő jelöltjét választotta meg a kongresszus. Forró is az egységes szlovákiai magyar politikát szeretné megvalósítani, a pártokkal fokozatosan tárgyalna, a sort az Összefogással kezdené. Szerinte ez a párt áll eszmeileg a legközelebb az MKP-hoz. Nem zárta ki azonban a szorosabb együttműködést az OĽaNO-val sem. Forró Krisztiánnal beszélgettünk.

Hogyan értékeli a közgyűlés eredményét, stabil vezetése lesz az MKP-nak?

Én úgy látom, hogy jó csapat állt fel, és én mindent meg fogok tenni, hogy jó munkát végezzen, segítse a magyar közösségünk megmaradását.

Azt nem tartja figyelmeztetésnek, hogy a kongresszus nem azt választotta az OT élére, akit ön javasolt? Ön Becse Norbert mellett állt ki, a küldöttek azonban Köpöncei Péterre szavaztak.

Ez is azt mutatja, hogy a pártunk egy demokratikus, alulról építkező párt. Én hiszem, hogy Köpöncei Péterrel nagyon jó lesz az együttműködésünk, jó párost fogunk majd alkotni.

Merre halad tovább az MKP? Ön a kongresszus előtt kijelentette, hogy az egység nem cél, hanem eszköz, de előbb ezt az eszközt meg kell teremteni. Ennek hogyan állnak neki?

Nemcsak rajtunk múlik, hogy hogyan alakul majd ki az egység. Mi mindenképpen kezdeményezni szeretnénk ezt a tárgyalássorozatot, minden egyes olyan párttal le kell ülni és tárgyalni kell, amely a magyar közösséget hivatott képviselni.

Mivel azonban nemcsak politikai, hanem társadalmi egységre is szükség van, ezért minden olyan szervezettel és intézménnyel szeretnék tárgyalni, amely a magyar közösséget hivatott szolgálni.

Az ő érdekeiket is képviselni szeretnénk.

Politikai szempontból azonban a pártok a legfontosabbak. Az egységet hogyan képzeli el? Az OT legutóbbi ülésén határozatot fogadtak el arról, hogy az MKP legyen egy befogadó párt. Ezt az elképzelést támogatja?

Szerintem az a tárgyalópartnerektől is függ, hogy milyen lesz a végső megoldás. A tárgyalásokat úgy kell kezdeni, hogy leülünk, meghallgatjuk egymás véleményét, és ez alapján határozzuk meg a következő lépéseket. Biztos vagyok benne, hogy a mi részünkről és a partnereink részéről is szükség lesz kompromisszumokra. De bízom benne, hogy megtaláljuk az egymáshoz vezető utat. Szerintem az érdek közös, a cél is közös, és e mögé fel tudunk majd sorakozni, ha a szándékok őszinték minden résztvevő fél részéről.

Ellenfele, Őry Péter azt hangsúlyozta, hogy az egység megteremtésének csak akkor van értelme, ha teljes, vagyis az összes szubjektumot becsatornázza. Ezzel ön is egyetért?

Szerintem azzal mindenki egyetért, hogy minél egységesebbek vagyunk, annál nagyobb erőt tudunk képviselni.

Igen, én abban vagyok érdekelt, hogy az egység a lehető legszélesebb körben létrejöjjön.

Ön az Összefogás Mozgalmat említette, mint amelyikkel elsőként megkezdik majd a tárgyalásokat. Miért? Az Összefogás támogatottsága egyelőre szinte mérhetetlen.

Úgy érzem, hogy az Összefogás áll az MKP-hoz a legközelebb, ők eddig is a magyar vonalat képviselték, a Most-Hídnak volt nem magyar ága, része is.

Ezért gondolom, hogy az Összefogás filozófiája közelebb áll az MKP filozófiájához.

Mikorra tartja megteremthetőnek az egységet?

Jövő februárban népszámlálás lesz, én szeretném, hogy ez az egység már akkorra létrejöjjön, hogy már akkor egységesen tudjunk fellépni.

Mikor kezdődhetnek el a tárgyalások?

Mihamarabb, az elkövetkező hetekben mindenképpen. Azt nem mondhatom, hogy már a napokban, mert előbb az elnökségnek fel kell állnia, ki kell nevezni a tárgyalódelegációt.

A jelölti beszédében odaszúrt az MKP előző vezetésének a szlovák kormányfőnek, Igor Matovičnak átadott memorandum miatt. Azt mondta: nem öncélú hangoskodásra van szükség. Nem értett egyet a memorandum átadásával?

Én ezzel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni, azt az ügyet az ügyvivő elnökség kezelte. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ne kerüljünk elszigetelt helyzetbe, de természetesen az érdekeink mellett ki kell állnunk, és meg kell tenni mindent azért, hogy a közösségünk számára fontos kérdésekben olyan döntés szülessen, amely az érdekeinek megfelel.

A kongresszus előtt sem titkolta, hogy jó viszonyt ápol Berényi Józseffel, aki végül az ön javaslatára lett az MKP általános alelnöke. Berényi jó viszonyban van Igor Matovičcsal. Várható, hogy az MKP az OĽaNO felé is fog közeledni a jövőben? Elképzelhetőnek tartja az együttműködést az OĽaNO-val, ha nem születik meg a magyar egység?

Erről szerintem korai beszélni, úgy vélem, hogy előbb mindent meg kell tenni a magyar egységért.

A beszédemben is elmondtam, hogy én az egyetlen lehetőséget az egységes magyar politizálásban látom, ezért akarok megtenni mindent.

Az, hogy a parlamenti választás milyen kondícióban találja majd közösségünket, pártunkat, ennek a függvénye, hogy mi lesz tovább.

