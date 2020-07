Köpöncei: Nem kezelem személyes ügyként, hogy Forró Krisztián mást támogatott

Meglepetésre lett az OT elnöke, a legtöbben már befutónak tartották a Komáromi járás jelöltjét, Becse Norbertet, akinek a megválasztását Forró Krisztián is támogatta. Az OT élén a párttagsággal való kapcsolattartást tartja a legfontosabb feladatának, az elnök jogköreit nem akarja elbitorolni. Köpöncei Péterrel, Palást polgármesterével, az MKP Országos Tanácsának a frissen megválasztott elnökével beszélgettünk.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Miért indult az országos tanács elnöki posztjáért, milyen céllal vállalta ezt a funkciót?

Hiányérzetem volt az országos tanács korábbi elnökének a munkájával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy az OT elnökének főleg az a célja, feladata, hogy a helyi szervezeteket felkarolja. Ebben a mostani hektikus helyzetben, amikor az MKP sincs csúcsformában, úgy kell a tagságunkat kezelni, hogy az átalakítás alatt álló alapszabályunkban mindenki megtalálja a helyét.

Meglepte, hogy ön lett a befutó? Ha jók az értesüléseink Forró Krisztián elnök az ellenfelét, Becse Norbertet támogatta erre a posztra.

Azt nem szeretném kommentálni, hogy az elnök úr kit miért támogatott, mi volt ezzel a szándéka, szerintem ezt inkább tőle kellene megkérdezni.

Tény és való, nem számítottam arra, hogy egy lévai járásbeli jelöltet választ meg erre a posztra a közgyűlés.

Igaz, eddig is OT-tag voltam, ennek ellenére kicsit meglepett az eredmény. A jelölti beszédemből viszont lehetett látni, hogy én nem szeretnék belefolyni a párt vezetésébe oly módon, hogy az elnök hatásköréből bármit is átvennék. A párt irányultságát, irányvonalát a mindenkori pártelnök képviseli. Az OT elnökének teljesen más a feladata, én úgy gondolom, hogy nekem elsősorban a tagsággal kell kommunikálnom, a tagságot kell megszólítanom, és ebből kell valami olyat összegyúrnom, hogy az MKP pozitívan jöjjön ki ebből a történetből.

Együtt fog tudni működni az elnökkel annak ellenére, hogy nem önt támogatta?

Meggyőződésem, hogy igen. Abból indulok ki, hogy emberek vagyunk, nekem is vannak elképzeléseim, neki is vannak elképzelései. Nekem is van egy elképzelésem arról, hogy az MKP-t hogyan tudjuk olyan kondícióba hozni, hogy a felvidéki magyarság abból profitáljon. Nem kezelem személyes ügyként, hogy Forró Krisztián mást támogatott. Ezzel nincs problémám.

Említette, hogy hiányérzete van az OT előző vezetésének a munkájával kapcsolatban. Mit tart hibának?

Őry Péter nagyon jó munkát végzett, de sajnos volt egy időszak, amikor neki kellett ellátni a pártelnöki feladatokat is. Ezt én máshogy végeztem volna. Ezért mondtam azt, hogy OT-elnökként elsősorban a tagsággal kell foglalkozni, ütőképes csapattá kell alakítani. A készülő új alapszabályt kell majd a tagság igényeinek megfelelően alakítani, hogy mindenki megtalálja a pártban a helyét.

A magyar politikai szubjektumok együttműködését illetően milyen megoldást tartana megfelelőnek az MKP számára? Ön az MKP-t bevinné egy választási pártba?

Erre nem lehet egyszavas választ adni. Azt is tudni kellene, hogy az a párt milyen értékrendet fog követni.

De alapvetően nem zárkózik el ettől?

Én szeretek konkrét kérdésekről beszélni. Egy választási párt nagyon sokféle lehet.

Most volt tapasztalatunk egy választási párttal, mindenki eldöntheti, hogy ez jól sült-e el, de abból kiindulva, hogy nem sikerült bejutni a parlamentbe, talán nem volt olyan jó ötlet.

Hogy véleményt tudjak mondani egy választási pártról, előbb tudni kellene, hogy hogyan állna fel.

Az OT legutóbbi ülésén olyan határozat született, hogy az MKP-nak kellene nyitni, és befogadnia a többi magyar pártot. Egyetért ezzel határozattal, megvalósíthatónak tartja?

Újra megpróbálok racionálisan gondolkodni, és talán nem túlzó kijelenteni azt, hogy a magyar pártok közül az MKP az, amelynek még mindig van biztos bázisa. Egyedül bármikor elérne 3,5 százalékot. Ha azt nézzük, hogy a legutóbbi választáson az MKÖ milyen támogatást ért el, akkor azt látjuk, hogy az MKP a legnagyobb párt.

Felmerült az is, hogy az MKP esetleg inkább az OĽaNO-hoz közeledne. Ön melyik utat választaná, az OĽaNO irányába tolná el a pártot, vagy a magyar együttműködés felé a többi magyar párttal?

A felvidéki magyarság számára szerintem csak az jelenti a megoldást, ha összefogunk.

Igen, de kivel?

Minden olyan magyar szubjektummal, amely a felvidéki magyarság érdekeit szeretné képviselni.

Tehát akkor inkább a magyar pártokkal, az OĽaNO-val kevésbé?

Az OĽaNO-val való együttműködésről elsősorban az országos elnököt kellene kérdezni. Én azért fogok dolgozni elsősorban, hogy a magyarságot valahogyan össze tudjuk fogni, megteremtsük az egységet. El tudok képzelni olyan megoldást is, hogy az MKP alapszabályát módosítsuk úgy, hogy a többi magyar politikai szubjektum bizonyos részét is be tudja fogadni.

Erről szólt az OT legutóbbi határozata.

Igen, ezért mondom, hogy én főleg abban vagyok érdekelt, hogy egy magyar érdekképviseletet teremtsünk meg. Hogy más ráhatások mit fognak eredményezni, azzal nem az OT elnökének kell foglalkoznia. Erre ott van az országos elnök, ő felel a párt irányvonaláért.

Említette az alapszabály módosítását, korábban felmerült, hogy az OT-t megszüntetik, mert bizonyos szempontból egy felesleges köztes lépcső a kongresszus és az elnökség között. Önnek erről mi a véleménye? Ön lesz az utolsó OT-elnök?

Én meg vagyok győződve róla, hogy az OT-re szükség van.

Mindig amellett leszek, hogy ez a testület megmaradjon.

Természetesen, ha a kongresszus azt mondja, hogy nincs szükség OT-re, akkor megszűnik, de szerintem ez egy szükséges szerve a pártnak.

