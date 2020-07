Berényi: Matovič nekem egyetlen egyszer sem ígért egyetlen elöljárói posztot sem

Az MKP új elnökének jobb keze lesz Berényi József, akit a párt általános vagy más néven politikai alelnökének választott meg a közgyűlés. Két legfontosabb feladata a magyar egység létrehozása és a kapcsolattartás a szlovák kormánnyal. Igor Matovičcsal különben is jó viszonyt ápol, a kormányfő magyarországi hivatalos útjára is magával vitte. A párt alelnökeként nagyobb a mozgástere, Matovič "magyar barátjaként" pedig a nagyobb a befolyása, mint az MKP frissen megválasztott elnökének. Berényi Józseffel beszélgettünk.

A pártelnök javaslatára önt választotta a párt kongresszusa az általános alelnöki funkcióba, az elnök szerint ön felel majd a politikai ügyekért. Mit jelent ez, mi lesz a feladata?

A közgyűlés egyik legfontosabb témája az volt, hogy hogyan lehet a magyar egységet megteremteni. Én azon kevesek közé tartozom, aki még 1997-ben részt vett azokon a tárgyalásokon, amelyek eredményeképpen létrejött az MKP. Láttam, hogyan folytak, milyen javaslatok mentén sikerült létrehozni a három párt fúzióját akkor. Nyilván ez lesz az egyik feladat. A másik pedig az, hogyha a kormány irányában lehetőségünk lesz az előterjesztéseket véleményezni, befolyásolni, akkor ezt meg kell tenni. Ennek szintén a felelőse leszek, ha a kormány erre nyitott lesz. Ez a két terület az, amire rövid és középtávon a legfontosabb feladatom.

Az egység megteremtését hogyan képzeli el?

Erről az új elnökségnek újra kell nyitnia a vitát. Az országos tanács hozott egy döntést, amit én terjesztettem elő. Ez arról szólt, hogy platformok mentén meghatározott szövetségről lenne szó. Egy szubjektum, amelyben több platform van. 1998-ban is így alakult meg a Magyar Koalíció Pártja. De van új elnökség, részben új tagokkal, lesz ülése az országos tanácsnak is, ami ezzel a kérdéssel fog foglalkozni. De úgy látom, hogy a már említett OT-döntés alapján le kell ülni a felekkel. Én is azt szorgalmazom, az új pártelnökhöz hasonlóan, hogy előbb az Összefogással, utána a Most-Híddal, és meg kell találni a közös pontokat.

Az OT-döntésben az is benne van, hogy magyar platformok mentén alakulhat ki az egység. Ebbe hogyan fog illeszkedni a Híd, amelynek van ruszin és roma része is?

Ha figyelembe vesszük a Most-Híd legutóbbi plakátkampányát, amely arról szólt, hogy „Szlovákiai és magyar”, ez a fontos a számukra, akkor nem lehet nehéz elhagyni a "Most" részt, és a Híddal kell a tárgyalásokat folytatni.

A Híd ruszin alelnöke és elnökségi tagja nem akadály az ön számára?

Nekem is vannak ruszin barátaim, polgármesterek, szerintem természetes dolog, hogy a ruszinokkal le kell ülni, és meg kell találni az együttműködést. Egy magyar pártkeret lehetővé teszi a szövetséget a ruszinokkal is, ebben nem lesz akadály részemről, amennyiben a részükről is lesz hajlandóság megtalálni a magyar párton belül azt az önálló szubjektumot, ami nekik megfelel, és jól fogják benne magukat érezni.

A szlovák kormánnyal hogyan alakulhat a kapcsolat? Az utóbbi időben nem sok minden teljesült abból, amit Matovič ígért, nem lettek például MKP-s járási elöljárók.

Örülök ennek a kérdésnek, mert legalább elmondhatom, hogy Matovič nekem egyetlen egyszer sem ígért egyetlen elöljárói posztot sem. Nincs nyoma annak, hogy ő azt mondta volna, hogy lehet járási elöljáró. Én mindenkinek elmondtam, hogy személyi kérdésekről nem beszélgetünk, csak különböző témákról beszélünk.

Az, hogy járási elöljárókat lehet javasolni, az akkor került elő, amikor Menyhárt József, Őry Péter és Bárdos Gyula meglátogatták Grendel Gábort, a parlament OĽaNO-s alelnökét.

Ennek a beszélgetésnek a kapcsán hangzott el, hogy adjunk neveket, hátha valaki elfogadható lesz. Nekem Jozef Viskupič megyeelnök szólt, hogy Galánta és Dunaszerdahely vonatkozásában adjak neveket. Ezzel kezdődött, de Igor Matovič soha nem mondta, hogy hajlandó velünk tárgyalni az elöljárók kinevezéséről, velem sem tárgyalt erről. A szerencsétlen memorandum-ügy után pedig lenyilatkozta, hogy most már nem lesz MKP-hoz közel álló elöljáró. Sajnos betartotta ígéretét. Nekem sem tetszik, de ez van.

A magyarokat érdeklő kormányzati pozíció lehet a kisebbségi ügyi kormánybiztos posztja, amit jelenleg Bukovszky László tölt be. Ezt szívesen betöltené az MKP?

Erre is csak azt tudom válaszolni, hogy személyi kérdésekről nem beszélt velem, így erről sem. Csak a szerkezetről beszéltünk, a hatáskörökről, személyi kérdésekről nem. Nekem sem ajánlotta fel a kisebbségi ügyi kormánybiztosi pozíciót. Ha kapnánk ajánlatot, ha azt mondaná, hogy jelölhetünk erre a posztra valakit, akkor nyilván leülnénk erről tárgyalni. De egyelőre nem kaptunk ilyen ajánlatot tőle.

A kormányprogramban szerepel a kisebbségi jogi törvény elkészítése. Erről tárgyalt már Matovičcsal?

Egyik találkozónk alkalmával megkérdezte a véleményemet arról, hogy szerintem hogyan kellene kinéznie egy ilyen törvénynek, mit kellene beleírni, akkor az idő rövidsége miatt csak három-négy fontos témát említettem meg. Ennek azóta nem volt folytatása.

Az MKP-nak fontos partnere volt eddig a Fidesz. Változik bármit is az MKP és a Fidesz viszonya? Nem lesz kritikusabb a párt a Fidesszel, annak néhány jogállamiságot feszegető javaslata miatt?

Mi ezt kicsit máshogy látjuk, másrészt a szövetségest, mint a feleséget, szokás házon belül véleményezni, és nem házon kívül. Mi sem vagyunk hibátlanok, és a Fidesz sem azzal foglalkozik, hogy a mi hibáinkat a felvidéki magyar sajtónak sorolja, hanem nekünk mondja el, ha van valami gondja. Szövetségesek között ez így van rendjén.

Tehát marad a szoros kapcsolat?

A részünkről ez biztosan egy fontos kapcsolat, bízzunk benne, hogy ez a részükről is így lesz.

